Risultato Siviglia - Manchester United in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte. Al prossimo live!

Il ritorno si giocherà il 13 Marzo all'Old Trafford di Manchester.

92' - Termina qui la gara; Siviglia 0 - Manchester United 0.

91' - Due minuti di recupero.

89' - Cambio Siviglia: fuori Banega, dentro Pizarro.

89' - RASHFORD! Punizione di collo pieno, palla che gira troppo e termina sul fondo.

87' - RASHFORD! Finalmente squillo United. Rashford si appogia su Pogba, palla di ritorno per il 19 che apre troppo il mancino.

86' - SANDRO! Navas in profondità per Sarabia, dietro per Sandro che calcia su Smalling. Poi Navas rimane a terra nel contatto con Pogba, il terzino chiede invano il rigore.

85' - Cambio Siviglia: fuori Muriel, dentro Sandro.

83' - Cross dentro per Lukaku, che controlla, si gira e batte Sergio Rico. Secondo Turpin il centravanti ha controllato con il braccio, gol nullo.

82' - MURIEL! Tocco dentro di Sarabia per il taglio di Muriel; primo controllo non eccezionale, destro centrale.

80' - Cambio United: fuori Mata, dentro Martial.

79' - Manovra lenta dello United, gli uomini di Mourinho sono nulli offensivamente.

76' - Cambio United: fuori Sanchez, dentro Rashford.

75' - Sarabia scambia con Vasquez, poi scodella la palla di ritorno sull'inserimento del laterale; piattone di poco a lato, ma il guardalinee aveva alzato la bandierina.

73' - SARABIA! Muriel si allarga sulla destra, prende il fondo e crossa; Sarabia trova il pallone ma non la porta per questione di centimetri. Ennesima occasione per il Siviglia.

71' - Cross basso e teso di Sarabia, Muriel arriva con un pizzico di ritardo.

70' - Conclusione da lontanissimo di Pogba, palla che termina larghissima.

67' - BANEGA! Punizione centrale dell'ex Inter, facile De Gea.

65' - CORREA! Solita azione sulla mancina proseguita con il viaggio a centro area; stringe Valencia su di lui e gli impedisce di inquadrare lo specchio della porta

63' - LENGLET! Punizione mordiba di Banega, Lenglet prende il tempo a tutti ed impatta; debole, blocca De Gea.

60' - Sanchez passa tra Muriel e N'Zonzi; quest'ultimo lo arpiona e commette fallo, punizione interessante.

58' - MURIEL! Si ritaglia uno spazio e viene servito da Correa, mancino troppo chiuso, palla dul fondo.

55' - Lindelof strattona vistosamente Vasquez, punizione.

53' - MURIEL! Riceve ai 25 metri, avanza al piccolo passo e lascia partire il tracciante basso; conclusione larga, De Gea osserva.

52' - VASQUEZ! Supera Lindelof con un paio di finte, stringe al centro e calcia; pallone decisamente alto.

50' - Ritmo basso in questi primi scampoli di 2° tempo.

47' - MURIEL! Cioccolatino di Banega per il 20, controllo e fendente sbilenco.

46' - Al via il secondo tempo.

Match dal livello agonistico molto alto. Le due squadre non si risparmiano, e mantengono un temperamento elevato. Dopo i primi 25 minuti di equilibrio, esce alla distanza il Siviglia che confeziona le più grandi occasioni da rete. In occasione delle ultime due, in particolar modo sull'ultima, un De Gea formidabile salva lo United.

46' - Termina qui il primo tempo.

46' - MURIEL! Traversone di Jesus Navas per la frustata a centro area di Muriel; riflesso felino di De Gea che dice di no. Parata pazzesca!

45' - N'ZONZI! Colpo di testa in area; De Gea compie una grande parata.

44' - Ripartenza fulminea del Siviglia, con la palla che finisce ad Escudero; il 18 sventaglia per Sarabia ma si frappone Young tra i due.

42' - Apertura telecomandata di Banega, che prende in controtempo la difesa dello United. Controllo e destro piazzato, para De Gea.

40' - Ampio il gioco del Siviglia, con Correa e Muriel sugli scudi. Ennesimo angolo per i padroni di casa.

37' - Gamba altissima di Banega ai danni di Sanchez, punizione.

36' - Attacca pericolosamente il Siviglia ora, United che fa fatica ad uscire.

33' - VASQUEZ! Errore di Matic in uscita, la palla carambola su Muriel che imbuca per Vasquez; destro deviato, angolo.

31' - Mercado atterra Sanchez al cerchio di centrocampo, punizione United.

28' - CORREA! Ottimo spunto dell'ex Samp, che riceve sulla destra, entra in area e calcia; conclusione centrale, facile De Gea.

25' - LUKAKU! Sanchez scodella la palla in verticale per il movimento dell'ex Everton, che impatta al volo ma non trova lo specchio della porta.

23' - Cross liftato di Vazquez che mette scompiglio nell'area dei Red Devils, De Gea prima di Correa.

21' - Gamba altissima di N'Zonzi su Sanchez, dritta sulla caviglia. Giallo per il centrocampista.

19' - Escudero recupera su Pogba, poi salta Mata che lo atterra. Punizione.

17' - Subito tegola per Mourinho. Dopo un colpo di tacco, Herrera accusa una fitta al bicipite femorale. Cambio immediato, dentro Pogba.

15' - JESUS NAVAS! Sale con veemenza sulla corsia destra, ed esplode il destro all'altezza del lato corto dell'area di rigore. Palla che sfila fuori.

14' - Lukaku imbastisce un duello fisico con l'intera difesa del Siviglia; vince un rimpallo ma l'azione sfuma.

12' - Contrattacco fulmineo degli ospiti, con la percussione di Sanchez che viene recuperato e chiuso da un ottimo Jesus Navas.

11' - Possesso palla prolungato del Siviglia, chiude ogni spazio lo United.

9' - Match piuttosto fisico, che ancora deve decollare.

6' - Mata va dritto sull'uomo, intervento duro su Correa. Punizione.

4' - MURIEL! Staffilata rasoterra debole ma angolata dai 25; De Gea si allunga.

2' - Scrutando le formazioni vediamo l'esclusione di Pogba, sostituito dal giovane McTominay.

1' - Partiti.

Inno della Champions League, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo, atmosfera delle grandi occasioni.

Le formazioni ufficiali.

Lo spogliatoio dello United.

Si gioca al Sanchez Pizjuan, impianto da 45.500 posti a sedere situato a Siviglia.

Anche Mourinho vara il 4-2-3-1. Tra i pali De Gea, Rojo e Smalling a protezione con Valencia e Young terzini. Pogba e Matic fari di centrocampo, Sanchez dietro Lukaku con Lingard e Martial ali.

Il Manchester è costretto ad arrendersi allo strapotere dei cugini, i quali viaggiano a ritmi impensabili; 72 punti con solo 3D ed 1L nelle 27 gare di campionato. La lotta alla seconda piazza resta emozionante, con la compagine allenata da Mourinho che deve difendersi dagli attacchi di Liverpool, Chelsea e Tottenham. In Champions, le cose vanno meglio; primo posto in solitaria nel girone A con 5W e 1D nelle sei gare disputate. Adesso si vola in Spagna, primo atto degli ottavi contro il sempre ostico Siviglia. Antenne dritte, c’è bisogno di attenzione.

Montella opta per un 4-2-3-1. Sergio Rico in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da Navas, Mercado, Lenglet, Escudero. N’Zonzi e Banega frangiflutti di centrocampo, Vasquez dietro Ben Yedder con Muriel e Sarabia ai lati.

Il Siviglia occupa momentaneamente la 5^ posizione in Liga, posto utile per agguantare l’Europa. Ancora lontano - ma non troppo, 7 punti - un Real che si è risvegliato dal pericoloso torpore che l’aveva attagliato fino a poco tempo fa. L’avvicendamento in panchina - fuori Berizzo, dentro Montella, che non ha perso tempo dopo essere stato licenziato alla guida del Milan - sta dando i suoi frutti dopo un inizio tutt’altro che facile. Ora Montella sembra aver trovato l’alchimia esatta, riuscendo a far amalgamare diverse personalità. In Champions, importante il 2^ posto nel girone - dietro al Liverpool e davanti allo Spartak - ottenuto grazie a 2W, 3D, 1L. Ora lo United, scoglio importante.

Nessun precedente tra le due compagini, che si affronteranno stasera per la prima volta. Confronto interessante. Il Siviglia non è mai riuscito a superare un ottavo di finale, ha perso in tutti e tre i precedenti giocati, l’ultimo un anno fa contro il Leicester; mentre lo United ha un bilancio di 6W e 3L.

Arbitra Clement Turpin coadiuvato da Danos e Gringore, quarto uomo Zakrani. Assistenti addizionali i signori Buquet e Rainville.