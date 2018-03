FA Cup, replay per il Tottenham: a Wembley arriva il Rochdale

Turno infrasettimanale inizialmente non calendarizzato per alcune squadre di Premier League. L'FA Cup d'altronde merita il suo spazio e alcune sfide fra quelle di questi ottavi di finale non si sono ancora completate. All'appello infatti mancano due replay: il primo si svolgerà stasera, a Wembley, casa del Tottenham: la squadra londinese ospiterà il Rochdale dopo il 2-2 di nove giorni fa, firmato da Steve Davies all'ultimo secondo dopo che il solito Harry Kane, su rigore, aveva aggiustato i conti in favore dei suoi.

L'Uragano si è dato da fare anche in campionato nello scorso weekend, mettendo il timbro sulla vittoria pesantissima degli Spurs ai danni del Crystal Palace. Pesantissima perchè è stata un passo fondamentale nella corsa verso un posizionamento nella zona Champions League: a proposito della stessa competizione, ma riguardo l'edizione di quest'anno, gli inglesi dovrebbero attuare oggi un turnover piuttosto netto, considerando anche il livello dell'avversario. Il prossimo 7 marzo a Londra arriverà la Juventus e nessuno vuole che la fazione locale si faccia trovare impreparata: per questo, non dovrebbe essere forzato, ad esempio, l'impiego di Vertonghen, non al meglio.

Dall'altro lato c'è la fazione di Keith Hill, addirittura ultima in classifica in League One (il corrispettivo d'Oltremanica della Serie C), ma con ben quattro partite da recuperare rispetto alle altre pretendenti. Certo sarebbe clamoroso, nell'anno in cui la retrocessione sembra comunque tangibile, prendersi la soddisfazione di fare fuori una compagine di livello internazionale. Comunque sarà molto difficile, anche per la situazione degli infortuni, che toglierà al Dale ben quattro giocatori stasera: si tratta di Wiseman, Hart, Dobre e Knot.

Le probabili formazioni

Mauricio Pochettino dovrebbe puntare su un undici quasi totalmente inedito e composto principalmente da sostituti, ma sempre schierato col 4-2-3-1. Si parte da Vorm, portiere di Coppa, con la difesa poi composta da Aurier, Sanchez, Foyth e Rose. I mediani dovrebbero essere Wanyama e Winks, con Lucas Moura, Alli e Son alle spalle di Llorente. La risposta di Hill non dovrebbe variare molto rispetto all'andata: si riparte dal 3-5-2.

Tottenham (4-2-3-1): Vorm; Aurier, Sanchez, Foyth, Rose; Wanyama, Winks; Lucas Moura, Alli, Son; Llorente. All. Pochettino

Rochdale (3-5-2): Lillis; McGahey, McNulty, Delaney; Rafferty, Cannon, Camps, Kitching, Done; Henderson, Inman. All. Hill