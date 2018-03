Liga - One man show di Griezmann, il Valencia pareggia a Bilbao

Grande spettacolo nelle sfide, giocate ieri, valide per la ventiseiesima giornata di Liga. La copertina non può non prendersela Antoine Griezmman che da solo schianta il Leganes: successo per l'Atletico Madrid che demolisce la squadra ospite 4-0 grazie a un poker del francese che, nel primo tempo, chiude già i conti freddando il portiere del Leganes due volte, di cui una su punizione. Nella ripresa c'è spazio per altre due reti dell'ex giocatore della Real Sociedad che fa tripletta di testa e poi cala il poker con un mancino dall'interno dell'area. Sette gol nelle ultime due partite per Griezmann e la squadra di Simeone mette pressione al Barcellona in vista del match clou di domenica.

Fonte foto: Twitter Atletico Madrid

Non sorride il Valencia che fallisce il sorpasso sul Real Madrid pareggiando 1-1 in quel di Bilbao: sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio con Kondogbia ma, dopo aver fallito un rigore con Aduriz, i baschi pareggiano ad inizio ripresa grazie a De Marcos. Il sorpasso, invece, lo compie il Siviglia di Montella che, dopo la roboante sconfitta casalinga contro l'Atletico, vince 1-0 in casa del Malaga grazie al gol nel primo tempo di Correa. Successo e sorpasso per la squadra andalusa ai danni del Villarreal che cade in casa dell'Eibar. I baschi, a loro volta, salgono al settimo posto grazie alla rete decisiva di Kike.

Quest'oggi le ultime tre sfide in programma: si parte alle 19.30 con un interessante Betis-Real Sociedad. Gli andalusi sono reduci dal successo in casa del Levante mentre i baschi hanno perso a Valencia. Alle 21 in campo il Barcellona che, dopo il tennistico 6-1 al Girona, giocherà in casa del Las Palmas mentre alle 21.30 chiuderà lo scontro salvezza tra Deportivo Alaves e Levante.