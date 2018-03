Bundesliga, giornata 25: Lipsia-Dortmund domina la scena; scontri chiave per la salvezza

Meno nove al termine del campionato, il Bayern sempre più lanciato verso il Meisterschale e la corsa all'Europa che sta finalmente assumendo una fisionomia sempre più definita. E proprio in quest'ottica va il big match della venticinquesima giornata di Bundesliga, quello che va in scena alla Red Bulla Arena di Lipsia tra la squadra di casa ed il Borussia Dortmund di Peter Stoger.

Sono in totale tre gli scontri tra le due squadre con la società dell'ex Germania dell'Est a comandare con due vittorie, ma in classifica sono i i gialloneri a guardare gli avversari dall'alto verso il basso. A separare le due società ci sono esattamente tre punti e tra le due è sicuramente la squadra di Hasenhuttl ad aver l'obbligo di vincere per rilanciare la sua corsa alla Champions League. Il Lipsia, infatti, viene da due sconfitte consecutive e la terza potrebbe risultare fatale. Il BVB, al contrario, non perde in campionato dallo scorso nove dicembre contro il Werder Brema, da quel momento Stoeger ha cominciato ad imprimere il suo marchio alla squadra ed ora, con il rientro di Reus ed il quartetto offensivo titolare finalmente sano, può finalmente tornare a spiccare il volo.

Non solo corsa all'Europa, però. In Bundesliga c'è da tenere d'occhio anche la lotta per la salvezza. Colonia e Amburgo sono sempre più vicine al baratro, ma proprio i BundesDino hanno la possibilità di riaprire i giochi in questa tornata. Al Volksparkstadion, infatti, arriverà il Mainz: uno scontro di fuoco che potrebbe diventare decisivo in caso di vittoria dei biancorossi, che volerebbero a più dieci sull'Amburgo. Il Colonia riceverà lo Stoccarda alla ricerca della seconda vittoria consecutiva dopo aver sbancato la Red Bull Arena ed in caso dovesse riuscirci resterà in corsa per la salvezza, la più insperata degli ultimi anni.

Il programma

Venerdì ore 20.30: Borussia Moenchengladbach-Werder Brema

Sabato ore 15.30: Amburgo-Mainz

Augsburg-Hoffenheim

Francoforte-Hannover

Schalke 04-Hertha Berlino

Wolfsburg-Bayer Leverkusen

Sabato ore 18.30: Lipsia-Borussia Dortmund

Domenica ore 15.30: Colonia-Stoccarda

Domenica ore 18: Friburgo-Bayern