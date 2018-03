Eredivisie: occhio alla zona retrocessione, il PEC Zwolle vuole tornare a vincere

Novanta minuti casalinghi per il PSV Eindhoven. Nella ventiseiesima giornata di Eredivisie, i bazoer affronteranno l'arcigno e lanciatissimo Utrecht, deciso a fare altri punti per continuare la corsa verso l'Europa League. Deciso a vincere dopo il pari dell'ultima giornata, poi, l'Ajax, che in casa del Vitesse cercherà di fare punti per continuare a sognare un titolo ad oggi difficile da conquistare. A caccia del terzo successo di fila l'AZ Alkmaar, che in casa di un Excelsior sorprendente vorrà cementificare la terza posizione dagli assalti delle altre squadre. Non sarà facile, le teste di formaggio vogliono però provarci.

Nel calderone dei playoff Europa League, novanta minuti delicati per i campioni in carica del Feyenoord Rotterdam, contro un NAC Breda da futuro ancora incerto: la neo-promossa ha voglia di fare punti, il Rotterdam sta cercando di risalire in classifica. Dopo tre sconfitte consecutive, match sulla carta agevole per il PEC Zwolle, contro un VVV Venlo che si sta confermando come una delle sorprese di questa Eredivisie. I gialloneri proveranno a fare il colpo gobbo, il PEC vorrà sicuramente conservare il penultimo posto valido per puntare alla seconda competizione europea continentale. Sfida casalinga per l'altalenante Heerenveen, contro un Willem II impelagato nelle zone basse. I padroni di casa non vincono da quattro turni, gli ospiti vogliono ripetersi.

Nelle zone di bassa classifica, match da non sottovalutare per lo Sparta Rotterdam, in casa e contro un ADO Den Haag che sta disputando una stagione davvero eccellente. Difficile fare pronostici. Discorso analogo anche per il Roda, penultimo ed impegnato nella difficile lotta per non retrocedere. Contro l'Heracles Almelo, comunque, venderà cara la pelle. Occhio anche al Twente, che cercherà di battere un Groningen bazzicante le posizioni di centro classifica. I biancoverdi punteranno al colpo gobbo, i padroni di casa a vivere una settimana di pausa.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

02.03. 20:00 Roda Heracles

03.03. 18:30 Excelsior Alkmaar

03.03. 18:30 PSV Utrecht

03.03. 20:45 Breda Feyenoord

03.03. 20:45 Heerenveen Willem II

04.03. 12:30 Zwolle Venlo

04.03. 14:30 Sparta Rotterdam Den Haag

04.03. 14:30 Vitesse Ajax

04.03. 16:45 Twente Groningen