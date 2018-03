Liga, 27^ giornata. Big match Barça-Atletico, Real per ripartire

L'inatteso pareggio del Barcellona al Gran Canaria contro il Las Palmas ha riaperto i giochi per la Liga, che nel ventisettesimo turno offre agli appassionati una sfida imperdibile al Camp Nou tra i blaugrana di Ernesto Valverde e gli inseguitori dell'Atletico Madrid, in un gran momento di forma. Se la lotta per il titolo è riservata a catalani e colchoneros, Real Madrid e Valencia si giocano il terzo posto: merengues in casa contro la sorpresa Getafe, pipistrelli al Mestalla contro il Betis Siviglia. Rincorrono da dietro Villarreal e Siviglia: Submarino Amarillo impegnato al Madrigàl contro un fantastico Girona, andalusi di Montella in casa contro l'Athletic Bilbao. In coda si fa complicata la situazione di Levante e Deportivo La Coruna, mentre il Las Palmas vuole continuare a risalire. Il programma completo.

Sabato 3 marzo. Ore 13. Villarreal - Girona. Solo quattro punti separano il Villarreal sesto (a quota 41) dal Girona ottavo (37). Al Madrigal gli uomini di Calleja devono ritrovare la vittoria dopo la sconfitta di Ipurua: possibile ritorno in campo di Roberto Soriano, con Bacca ed Enes Unal di punta (Rodri, Trigueros e Fornals a comporre il resto del rombo di centrocampo). Machis conferma il suo solido 4-5-1.

Ore 16.30. Siviglia - Athletic Bilbao. Il Siviglia di Montella è ripartito a Malaga, ma è ancora lontano dalla zona Champions, quinto a 42 punti. Al Ramon Sanchez-Pizjuan giunge un Athletic da metà classifica, a quota 32. Gli andalusi recuperano giocatori e sono pronti a ruotare le mezze punte, i baschi convivono con il dubbio Raul Garcia: possibile un 4-4-2 per Ziganda, con Cordoba e Susaeta esterni e Aduriz e Williams di punta.

Ore 18.30. Deportivo La Coruna - Eibar. Sta affondando il Deportivo di Clarence Seedorf, sconfitto senza appello anche al Coliseum Alfonso Perez contro il Getafe. Penultimi a 18 punti, i galiziani affrontano al Riazòr un Eibar viceversa lanciato versa la zona Europa (settimo a 38 punti). Seedorf deve fare a meno dello squalificato Mosquera e dell'infortunato Guilherme, con Muntari e Borges in mezzo al campo, nella speranza che il suo attacco si sblocchi. Baschi che hanno trovato equilibrio e colpi con Inui e Orellana: possibile rientro di Pedro Leòn con Kike Garcia in avanti.

Ore 18.30. Leganès - Malaga. Il Malaga ultimo a 13 punti non ha altro risultato oltre la vittoria nella sfida di Butarque contro un Leganès in estrema difficoltà (quattro sconfitte nelle ultime cinque, ma comunque 30 punti). I padroni di casa potrebbero ritrovare Beauvue, Brasanac ed El Zhar, gli andalusi En-Nesyri e Rolan.

Ore 20.45. Real Madrid - Getafe. Il Real (terzo a 51 punti), sconfitto al Cornellà El Prat dall'Espanyol, si prepara al ritorno di Champions contro il PSG ospitando il Getafe (decimo a quota 36). Dubbio Marcelo per Zidane, che è ancora alle prese con i recuperi di Kroos e Modric. Rientrano Casemiro, Cristiano Ronaldo e Benzema, mentre Marco Asensio, Lucas Vazquez, Isco e Bale si giocano due posti nell'undici iniziale. Ospiti senza lo squalificato Amath e con il dubbio Guaita in porta.

Domenica 4 marzo. Ore 12. Levante - Espanyol. Un Levante agganciato dal Las Palmas al terzultimo posto a quota 20 punti ospita l'Espanyol di Quique Sanchez Flores, che ha rialzato la testa contro il Real (31 punti). La squadra valenciana deve fare a meno degli squalificati Chema e Lerma, con possibile rilancio di Rochina insieme a Morales e Ivi Lopez dietro l'unica punta Roger Martì. Ospiti che confermano la formazione che ha ben figurato contro i merengues.

Ore 16.15. Barcellona - Atletico Madrid. Blaugrana e colchoneros si giocano un pezzo di Liga al Camp Nou. Il Barça di Valverde, indiscusso padrone dopo il girone d'andata, ha recentemente rallentato (66 punti), mentre l'Atletico ora vola ed è a meno cinque (61). Catalani in formazione tipo, con l'unico dubbio che riguarda l'uomo a supporto di Messi e Suarez (Paulinho, Dembelè e Coutinho le candidature), ospiti senza Savic e Lucas Hernandez (ok Gimenez e Filipe Luis), con Thomas in ballottaggio con Gabi a centrocampo. Antoine Griezmann e Diego Costa coppia d'attacco da urlo.

Ore 18.30. Real Sociedad - Alavès. Derby basco all'Anoeta, con l'Alavès che ha appena sorpassato la Real Sociedad (31 punti contro 30). Ancora tante assenze per la formazione di Eusebio: da Rulli a Raul Navas, da Carlos Martinez a Xabi Prieto, da Willian Josè ad Agirretxe. Diego Llorente ed Hector Moreno possibile coppia difensiva, mentre Abelardo deve rinunciare a Munir, squalificato: al suo posto Ruben Sobrino.

Ore 20.45. Valencia - Betis Siviglia. Valencia e Betis hanno rallentato la loro corsa contro Athletic e Real Sociedad, e ora sono rispettivamente quarte (50 punti) e none (37). Dubbio Garay per Marcelino, che in avanti dovrebbe ripresentare Rodrigo e Santi Mina, con Guedes atteso a una prestazione di livello. Andalusi di Quique Setièn ancora con Sergio Leòn titolare e Guardado fuori causa.

Lunedì 5 marzo. Ore 20.45. Celta Vigo - Las Palmas. Un Celta che non riesce a trovare continuità (undicesimo a 35 punti) continua a sperare in un piazzamento europeo. Nel posticipo del lunedì al Balaidos ecco il Las Palmas di Paco Jemez (20 punti), che ha appena fermato il Barça. Galiziani che attendono risposte da Iago Aspas e Sisto, canari senza lo squalificato Calleri: in avanti Halilovic, Tana, Nacho Gil e Toledo.