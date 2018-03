Ligue 1: turno interessante per i fanalini di coda, Monaco e Marsiglia pronti a vincere di nuovo

Abbattuto dagli infortuni di Neymar e Mbappe', match lontano dalla capitale per il Paris Saint-Germain, che in casa del Troyes cercherà di vincere ancora per mettere ulteriormente le mani su un titolo già deciso. I ragazzi di Emery non dovranno però sottovalutare la sfida e la neo-promossa. Novanta minuti casalinghi per il Monaco del mago Jardim, contro un Bordeaux che ha spesso dato prova di ottimo calcio. I girondini proveranno a risalire in classifica, i biancorossi a cementificare la seconda posizione. Pronto al sorpasso, inoltre, l'Olympique du Marseille, che dopo l'ultima sconfitta proverà a battere al Velodrome il Nantes di Claudio Ranieri. I ragazzi di Garcia partono nettamente avvantaggiati, ma guai a dare per sconfitti i canarini.

Seriamente in crisi, proverà a vincere dopo una parentesi senza fortuna l'Olympique Lyonnais, contro un Montpellier che al contrario vive un ottimo momento di forma. La sfida si prevede davvero incerta, fare pronostici è praticamente impossibile. Novanta minuti casalighi per l'Amiens, che proverà a superare un Rennes arcigno e dotato in un attacco importante. La neo-promossa dovrà fare punti, gli arancioneri vorranno far sorridere i propri tifosi. Si prevede una sfida particolarmente equilibrata, inoltre, quella tra Saint Etienne e Dijon, formazioni ferme a centro classifica ma vogliose comunque di migliorare la propria posizione di classifica. Discorso analogo per Caen-Strasburgo, appaiate in classifica. I padroni di casa partono favoriti, occhio agli arcigni ospiti.

Nelle zone di bassa classifica, vero e proprio scontro salvezza tra Metz e Tolosa, collettivo che ha recentemente abbandonato il pantano. Contro i granata non si dovrà fallire, consapevoli di incontrare una rosa obbligata ad andare oltre i propri limiti. Trasferta davvero ardua, al contrario, per il LOSC Lille, in casa di un Nizza in crisi ma tutt'altro che sottovalutabile. I rossoneri di Balotelli proveranno a migliorarsi, il Lille a raggiungere una salvezza ad oggi davvero difficile. Infine, proverà a vincere il malconcio Angers, in casa e contro un Guingamp salvo ormai da tempo. I bianconeri posso vincere.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

02.03. 19:00 Nizza Lilla

02.03. 20:45 Monaco Bordeaux

03.03. 17:00 Troyes Paris SG

03.03. 20:00 Amiens Rennes

03.03. 20:00 Angers Guingamp

03.03. 20:00 Metz Tolosa

03.03. 20:00 St. Etienne Dijon

04.03. 15:00 Caen Strasburgo

04.03. 17:00 Montpellier Lione

04.03. 21:00 Marsiglia Nantes