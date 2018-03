Bundesliga - Werner e Reus a confronto: il Dortmund vola a Lipsia per blindare la Champions

Quello tra RB Lipsia e Borussia Dortmund è il big match della venticinquesima giornata di Bundesliga. Una sfida intrigante per la classifica, ma soprattutto per la forza ed il modo di giocare delle due squadre, entrambe votate alla velocità ed all'attacco. Il Lipsia, lo abbiamo visto già contro il Napoli, è una squadra dalle due facce e quella che va in scena dipende dalla forma fisica dei suoi giocatori chiave. Il Dortmund, al contrario, ha problemi difensivi ed un attacco atomico, soprattutto ora che con il ritorno degli infortunati ha a disposizione tutto l'immenso talento della rosa.

Tra le fila dei RotenBullen spicca soprattutto il ritorno di Emil Forsberg. L'ala svedese è un giocatore fondamentale negli schemi di Hasenhuttl e la sua prolungata assenza si è fatta sentire molto. Bruma lo ha sostituito in maniera egregia, ma l'apporto del ventiseienne ex Malmo è totalmente diverso. Oltre ad attaccare lo spazio e ad essere generalmente un giocatore di livello più alto rispetto al compagno, Forsberg fa la differenza nella costruzione del gioco, quando lui è in campo la palla passa sempre dai suoi piedi e con il suo ritorno migliorerà anche il rendimento offensivo dei ragazzi del Lipsia, con Timo Werner che ritroverà, finalmente, i compagni d'avventura dello scorso anno. E, come detto, non c'era momento migliore per il ritorno del quartetto Sabitzer-Werner-Poulsen-Forsberg perché la squadra dell'ex Germania dell'Est deve trovare la vittoria, altrimenti rischia di perdere il treno per la Champions League, l'obiettivo minimo imposto dalla dirigenza Red Bull.

Se il Lipsia deve vincere, il Dortmund può anche accontentarsi di un pareggio, ma siamo certi non lo farà. La squadra di Stoeger ha finalmente trovato una quadra offensiva e, a sorpresa, l'ha trovato senza i giovani in campo. I ritorni di Reus e Schurrle hanno relegato in panchina Pulisic e lo faranno anche con Philipp e Sancho, con l'allenatore ex Colonia che ha più volte dichiarato come Reus, Schurrle e Gotze si trovino a meraviglia sul fronte offensivo. Il terzetto esperto, possiamo chiamarlo così, ha guidato il Borussia al secondo posto della graduatoria e proverà ad aprire la fuga Champions vincendo alla Red Bull Arena.

Il vincitore di questo grande scontro sarà certamente quello con la miglior forma fisica, poiché per il gioco in velocità che esprimono entrambe le squadre, chi non sta bene si espone a contropiedi micidiali che difficilmente l'avversario sbaglia.

Le formazioni:

Lipsia: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban, Bernardo; Sabitzer, Demme, Kampl, Forsberg - Poulsen, Werner.

Dortmund: Burki - Piszczek, Akanji, Toprak, Schmelzer - Dahoud, Weigl - Schurrle, Gotze, Reus - Batshuayi.