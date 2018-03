Siviglia - Athletic Bilbao, Montella per confermarsi in quinta piazza

Ventisettesima giornata di Liga, al Ramon Sanchez Pizjuan, il Siviglia ospita l'Athletic Bilbao. Montella occupa la quinta posizione in graduatoria, ma il distacco dal Valencia, oggi quarto, è considerevole. L'obiettivo è definito, blindare la permanenza in zona Europa, reprimere, se possibile, l'attacco del Villarreal, in campo prima del Siviglia e a meno uno. Il margine sull'Eibar, ottavo, è di cinque punti, non può dormire sonni tranquilli l'ex allenatore del Milan. Il calendario costringe poi alla massima attenzione, dopo la partita con l'Athletic - fischio d'inizio alle 16.15 - in sequenza troviamo Valencia e Manchester United - ritorno degli ottavi di Champions dopo il pari senza reti in terra spagnola.

Il Siviglia è reduce dalla vittoria di misura sul campo del Malaga - a segno Correa - ma fatica a trovare continuità, è preda di inspiegabili contro-prestazioni. Nelle ultime cinque, tre vittorie e due sconfitte. Nelle due battute d'arresto, dieci gol al passivo - cinque con l'Eibar e cinque con l'Atletico. Montella non ha grossi problemi di formazione, il modulo non si discosta quindi dal classico 4-2-3-1, con Muriel e non Ben Yedder da attaccante di riferimento. Nolito e Sarabia gli esterni d'attacco, Vazquez si muove sulla trequarti. Rispetto alla gara con il Malaga, ritorno in mediana di N'Zonzi, con Banega da regista. Lenglet e Mercado al centro della difesa, i laterali bassi sono Escudero e Mercado.

L'Athletic di Cuco Zigunda non ha particolari pretese di classifica, ma è ovviamente stuzzicato dall'importanza, dalla nobiltà del confronto. 32 punti all'attivo per la formazione ospite, un cuscinetto confortevole sulla zona calda. Lo sguardo corre all'ottavo di Europa League con il Marsiglia - andata in Francia l'8 marzo - ma si vuole comunque onorare al meglio il duello odierno. W con il Malaga - 2-1 - e pari con il Valencia, due risultati utili per avvicinare il Siviglia. 4-3-3, con Aduriz a rifinire la manovra. Cordoba e Susaeta a supporto del n.20, Raul Garcia gioca un passo oltre Benat e San José. Kepa tra i pali, a protezione dell'estremo Inigo Martinez e Yeray. Lekue e de Marcos in corsia.

