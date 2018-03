Manchester City, si pensa al big match contro il Chelsea

Dopo aver messo in bacheca il primo trofeo della stagione, il Manchester City si appresta a compiere un altro passo verso il titolo di Campione d’Inghilterra. A 10 giornate dal termine della Premier League, si Citizens si trovano con un vantaggio di 16 punti rispetto alla seconda, il Manchester United, e dunque hanno bisogno di altre 5 vittorie per assicurarsi matematicamente il gradino più alto del podio. A cominciare dal big match casalingo contro il Chelsea.

Nella settimana in cui sono arrivati 6 goal in 180’ minuti contro un’altra londinese, l’Arsenal, Pep Guardiola si appresta ad affrontare i campioni in carica, reduci dalla sconfitta contro lo United ad Old Trafford che ha messo fine ad un buon ciclo di risultati, culminato con il pareggio con il Barcellona in Champions League. Il manager catalano spera di poter recuperare Raheem Sterling, assente dal 13 febbraio scorso: per lui sarà decisivo il test prima del match. Più difficile il rientro di Fernandinho, che si è infortunato al bicipite femorale durante la finale di League Cup domenica scorsa e con tutta probabilità resterà out; da valutare infine le condizioni di Walker, uscito malconcio da Emirates.

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo dunque, il modulo dovrebbe rimanere il classico 4-1-4-1, con la linea difensiva – davanti ad Ederson – formata al centro dalla coppia Otamendi-Laporte, mentre sugli esterni tutto dipende dalla presenza o meno di Walker: se ce la dovesse fare, andrà lui a destra con Danilo a sinistra, viceversa il brasiliano scalerà a destra con Zinchenko sulla corsia mancina – Delph deve scontare l’ultimo turno di squalifica. Nel ruolo di regista c’è Gundogan, in grande crescita nelle ultime settimane, con i quattro dietro l’unica punta Sergio Aguero – alla caccia del goal numero 200 in maglia Citizen – ci saranno Sterling – o Bernardo Silva, anche lui in gran forma -, De Bruyne, David Silva e Sanè.

Probabile formazione (4-1-4-1):