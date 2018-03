Premier League, al Tottenham basta Son: Huddersfield battuto 2-0

Tutto facile per il Tottenham, che si sbarazza dell'Huddersfield con una gara al minimo: basta una doppietta di Son con un goal per tempo. Buon allenamento per gli Spurs in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus; Terriers mai in partita e sconfitti dopo due vittorie di fila.

Il Match

Mauricio Pochettino recupera Vertonghen per la difesa ma deve rinunciare ancora una volta ad Alderweireld; Dier-Dembèlè coppia in mediana, in attacco solito trio alle spalle di Harry Kane.

David Wagner si affida in blocco alla formazione che ha battuto il West Bromwich settimana scorsa: 4-2-3-1 che diventa un 4-5-1 in fase difensiva, con Mouniè terminale offensivo.

Buon inizio di personalità da parte dell'Huddersfield, che però lascia ben presto spazio alla qualità delle accelerazioni del Tottenham, anche se gli Spurs non creano veri e propri pericoli dalle parti di Lossl fino al 17', quando Son si rende protagonista di una bella giocata sulla sinistra e serve in mezzo Kane, chiuso dall'uscita del portiere dei Terriers. Brivido ancora più grande per gli ospiti sulla punizione di Eriksen due minuti dopo, con il pallone deviato dalla barriera che scheggia il palo; il danese ci riprova al 26' al termine di una bell'assolo - con tunnel incorporato - ma il suo destro è centrale. Il goal è nell'aria e arriva al 28': splendido assist di Alli per Son che lanciato in campo aperto scarta Lossl e deposita in rete col sinistro l'1-0.

Tottenham Twitter

La reazione dell'Huddersfield sta tutta nel destro debole di Van La Parra, mentre dall'altra parte Kane alza il livello della sua prestazione, non solo in area di rigore. L'atteggiamento degli uomini di Wagner - anche sfortunato, perché costretto a operare due cambi nei primi 45 minuti - permette al Tottenham di tenere il baricentro altissimo ed aumentare la pressione sempre di più, senza però trovare il pertugio giusto per il raddoppio.

Il primo tiro degno di nota dell'Huddersfield arriva all'8' della ripresa, quando Ince calcia col sinistro e Lloris deve distendersi in tuffo per disinnescare il pericolo, ma è un fuoco di paglia, perché sul capovolgimento di fronte Kane serve con un cross preciso l'inserimento di Son che di testa batte Lossl e fa 2-0. La partita cala di intensità: il Tottenham non ha alcun interesse di spingere - in vista dell'impegno di Champions League contro la Juventus - mentre i Terriers non ci hanno creduto molto fin dall'inizio.

Al 79' gran girata volante di Kane che esce di pochissimo a lato nell'ultimo highlight del suo match, giocato ad alti livelli nonostante non sia riuscito ad andare a segno. Pochettino concede minuti ai suoi attaccanti di riserva, con Lucas Moura, Lamela e Sissoko tutti in campo nell'ultimo quarto d'ora in cui nessuno si segnala per giocate particolari. La gara termina così 2-0: gli Spurs salgono a quota 58, mentre l'Huddersfield resta a 30.