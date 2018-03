Premier League - Normale amministrazione per il Liverpool: i Reds vincono 2-0 sull'ex Benitez

Il ritorno ad Anfield di Benitez non è tra i più felici: il Liverpool non delude e vince in scioltezza per 2-0, con i gol di Salah nel finale di primo tempo, e di Mané in apertura della seconda frazione. Klopp ottiene delle buone risposte, anche in vista dei prossimi impegni europei, mentre Benitez deve guardarsi alle spalle, dove il Palace terzultimo ha solo un punto di ritardo sui Magpies e Lunedì se la vedrà con lo United che ora deve inseguire proprio i Reds che si prendono con questi tre punti il secondo posto.

Klopp non sorprende rispetto alla vigilia: schiera il classico 4-3-3 che vede però un'unica novità, ovvero Lovren al centro della difesa che fa coppia con Van Dijk. In mediana ci sono Chamberlain, Henderson ed Emre Can mentre il tridente è quello titolarissimo e spietatissimo. Benitez risponde con un 4-2-3-1 quasi totalmente dedito alla fase difensiva, con Atsu e Kenedy che arretrano sulla linea dei centrocampisti, lasciando Gayle davanti come unica punta.

Il primo tempo è praticamente solo a tinte rosse, con il Liverpool che domina il match fin dall'inizio con il classico giro palla della squadra di Klopp. Il primo squillo arriva al 12', con Salah che va al volo ma il tiro non è particolarmente pericoloso. È invece pericolosissimo il sinistro proprio dell'egiziano al quarto d'ora: Dubravka non può mai arrivarci, il pallone termina sull'esterno della rete. Tutto molto bloccato nella parte del centrale del primo tempo: i Magpies si chiudono bene, lasciando pochi spazi al Liverpool che sa scatenarsi in campo aperto. Al 40' suona la carica l'uomo più pericoloso di questo pomeriggio Salah: l'egiziano ribadisce in rete l'assist di Chamberlain, siglando il vantaggio e il 32esimo gol stagionale. Il Liverpool è avanti con merito al termine della prima frazione, anche se nel finale trema sul tiro si Diamé: la conclusione del mediano del Newcastle scende pericolosamente e Karius si allunga, per la prima volta in 45', in angolo.

I primi minuti di secondo tempo il Liverpool li gioca con grande calma e con il pallone tra i piedi, per poi accelerare al 52': Salah calcia di prima dal limite, il suo tiro è però ribattuto da Lascelles con un braccio ma Scott lascia proseguire. I Reds sfruttano l'avanzata del baricentro dei Magpies per colpirli per la seconda volta: Firmino serve benissimo il taglio di Mané che con il piattone mette dentro praticamente un rigore in movimento per il 2-0 Liverpool. I Reds gestiscono e provano a far male ancora in qualche circostanza: al 68' Can prova la girata in area ma non trova la porta del Newcastle che non si scompone e continua a rincorrere la palla tra i piedi del Liverpool. Situazione analoga a quella di Lejeune anche in area di rigore del Liverpool: Murphy controlla al limite e poi calcia, con Henderson che controlla la respinta di Milner forse con il braccio, ma Scott lascia correre. Lascia correre anche al'ultimo minuto: niente rigore nonostante la vistosa spinta di Lascelles su Salah lanciato a rete. È questo l'ultimo highlight del match.