Eredivisie: l'Ajax perde e lascia scappare il PSV, nelle zone basse respira lo Sparta Rotterdam

Il PSV Eindhoven compie tre passi verso il titolo di Eredivisie. Vincendo contro l'Utrecht, infatti, i bazoer si portano a +10 dalla seconda Ajax, sconfitta ed ormai quasi estromessa dalla corsa verso il titolo. Avanti grazie all'autogoal di Leeuwin, i padroni di casa bissano con l'inossidabile de Jong, segnando con Bergwijn la rete del definitivo 3-0. Cede come detto le armi, l'Ajax, che contro il Vitesse perde una buona chance per mantenere vivo il campionato olandese. In casa dei gialloneri, i lancieri concludono sotto il primo tempo con Foor, subendo nella ripresa la rete di Linssen. Gli ospiti accorciano con Cassierra, subendo ancora Linssen il 3-1. Chiude i conti, l'inutile rete di de Jong. Terzo successo consecutivo, invece, per l'AZ Alkmaar, che incanala la sfida grazie all'autorete di Zwarthoed e il goal di Jahanbakhsh. Accorcia senza frutto, Messaoud.

Secondo tonfo consecutivo, al contrario, per il Feyenoord Rotterdam, che perde una buona occasione per accorciare in classifica. Nonostante l'iniziale rete di Toornstra, i campioni d'Olanda si fanno rimontare dal NAC Breda, che conquista tre punti pesanti grazie ad Ambrose ed Umar Sadiq. Discorso analogo per il PEC Zwolle, che in casa non va oltre l'1-1 contro il PEC Zwolle: apre i giochi van Crooy, li chiude Saymak. Secco successo, al contrario, per l'Heerenveen, che supera senza troppe difficoltà il Willem II marcando una rete per parte. Avanti grazie a Woudenberg, i padroni di casa incanalano definitivamente il match grazie a Ghoochannejhad.

Nel calderone-retrocessione, preziosissima vittoria dello Sparta Rotterdam, che batte di rimonta un arcigno ADO Den Haag. Nonostante l'iniziale rete di Falkenburg, infatti, i padroni di casa rimontano grazie a Kramer, agguantando la vittoria con la marcatura vincente di Muhren. Pari con goal, invece tra Twente e Groningen, risultato che di fatto non serve a nessuno: apre i giochi Doan, li chiude Boere. Perde addirittura, infine, il Roda, che cede per 0-3 in casa e contro l'Heracles Almelo. Sotto a causa della marcatura vincente di Kuwas, i gialloneri abbandonano le speranze dopo il goal di Peterson. Chiude definitivamente i conti, la rete di van Oojen.

DI SEGUITO LE GARE DI GIORNATA:

04.03. 16:45 Twente Groningen 1 : 1

04.03. 14:30 Sparta Rotterdam Den Haag 2 : 1

04.03. 14:30 Vitesse Ajax 3 : 2

04.03. 12:30 Zwolle Venlo 1 : 1

03.03. 20:45 Breda Feyenoord 2 : 1

03.03. 20:45 Heerenveen Willem II 2 : 0

03.03. 18:30 Excelsior Alkmaar 1 : 2

03.03. 18:30 PSV Utrecht 3 : 0

02.03. 20:00 Roda Heracles 0 : 3