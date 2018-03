Ligue 1 del sabato: nessun problema per il PSG, sorridono Angers e Rennes

Il Paris Saint-Germain risponde al Monaco e supera senza problemi l'incerottato Troyes. In casa della neo-promossa, i ragazzi di Emery dominano fin dall'inizio, concludendo però senza reti il primo tempo. Nella ripresa, sale in cattedra Angel Di Maria, che senza gli acciaccati Neymar e Mbappe' segna il goal del vantaggio e mette in discesa la gara. Chiude i conti, la marcatura vincente del giovane Nkunku. Nonostante l'assenza dei titolarissimi, il PSG conquista tre punti importanti, mettendo ancor di più le mani sul titolo e preparandosi al delicatissimo match di Champions League di ritorno contro il Real Madrid.

Emozionante 2-2, invece, tra Saint Etienne e Dijon, squadre che vivono un discreto momento di forma. Sotto a causa di una rete di Tavares, les verts pareggiano grazie a Beric, che si fa perdonare il rigore fallito pochi minuti prima. Nella ripresa, ospiti ancora in vantaggi con Said, lo straripante Beric, autore di una personale doppietta. Brutto tonfo interno, invece, per l'Amiens, battuti da un Rennes tranquillo ma sempre pronto a pungere: apre i giochi Khazri, li chiude Sarr.

Pareggio che non serve praticamente a nessuno, poi, quello tra Metz e Tolosa, squadre bisognose di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Nonostante l'uomo in meno, i granata riescono a proteggere il pari, continuando comunque a raschiare il fondo della classifica. Avanti grazie a Roux, i padroni di casa giocano in dieci dal 42' a causa del rosso diretto a Palmieri, subendo da Adou la rete dell'1-1. Seconda vittoria consecutiva, infine, per l'Angers, che grazie al successo contro il Guingamp si allontana con decisione dalla realtà di bassa classifica. Vincenti le reti di Tait, Ekambi e Traore.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

17:00 Finale Troyes 0 - 2 Paris SG

20:00 Finale Amiens 0 - 2 Rennes

20:00 Finale Angers 3 - 0 Guingamp

20:00 Finale Metz 1 - 1 Tolosa

20:00 Finale St. Etienne 2 - 2 Dijon