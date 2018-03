Premier League, per il Man City altro passo verso il titolo: Chelsea battuto 1-0

In una giornata in cui il mondo del calcio piange la scomparsa di Davide Astori, il Manchester City si avvicina ulteriormente al titolo di Campione d'Inghilterra: all'Etihad la banda di Guardiola si impone di misura sui detentori del trofeo del Chelsea grazie alla zampata di Bernardo Silva. Ai Citizens bastano ora 4 vittorie per il primo posto matematico, mentre per i Blues la zona Champions League rischia di sfuggire di mano.

Il Match

Pep Guardiola recupera in extremis Walker, ma deve rinunciare ancora a Fernandinho ed a Sterling; in difesa c'è Zinchenko sulla sinistra, davanti il terminale offensivo è Aguero.

Antonio Conte è costretto a fare a meno di Kantè proprio all'ultimo minuto: la coppia di centrocampo è Fabregas-Drinkwater; per il resto tutto confermato, con Hazard falso nueve e Morata ancora in panchina.

La partita comincia con il Manchester City che stradomina dal punto di vista del possesso e del giro palla e con il Chelsea che è costretto solamente a guardare; il primo brivido per i Blues però arriva non da una azione manovrata ma da un errore in disimpegno di Fabregas nella propria area di rigore, favorendo Aguero, il cui tiro viene stoppato dalla chiusura di Christensen. Al 20' è Bernardo Silva a calciare in porta con un sinistro molto simile a quello che lo ha portato al goal contro l'Arsenal giovedì: stavolta l'esito è diverso ed il pallone termina alto di poco. Il Chelsea si fa vedere la prima volta al 23' con il tiro cross di Willian, ben disinnescato dalla scivolata di Laporte. Palla goal firmata Sanè poco prima della mezz'ora, con il suo destro salvato sulla linea da Azpilicueta a Courtois battuto. L'arma degli ospiti è solo quella del contropiede, perché la pressione dei Citizens non consente un possesso palla ragionato agli uomini di Conte, costretti il più delle volte a lanciare lungo nel vuoto. Negli ultimi dieci minuti del primo tempo il ritmo cala e l'ultima emozione è la rete annullata ad Otamendi per giusto fuorigioco fischiato ad Aguero in precedenza.

L'unico pericolo per il City è stato creato da Willian | www.twitter.com (@ChelseaFC)

Neanche il tempo di ricominciare che il City trova il goal del vantaggio: lancio di Gundogan, Aguero approfitta dell'indecisione di Christensen per servire David Silva il quale mette in mezzo un pallone tagliato per l'inserimento di Bernardo Silva che colpisce in maniera sporca e batte Courtois. I padroni di casa crescono ed il Chelsea soffre: tra il 56' ed il 63' il portiere belga deve neutralizzare due conclusioni mancine da fuori di David Silva. La pioggia contribuisce ad abbassare l'intensità ed i Citizens possono far valere il loro tasso tecnico nel giro palla mirato a congelare il match. I cambi forse troppo tardivi di Antonio Conte non incidono e Pep Guardiola può festeggiare un'altra vittoria pesantissima in chiave titolo; per il Chelsea invece il quarto posto del Tottenham dista ora 5 punti.