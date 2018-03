Liga - Messi stende l'Atletico, vincono anche Real Madrid e Valencia

Questa sera, con l'incontro tra Celta Vigo e Las Palmas, si chiuderà la ventisettesima giornata di Liga. Un turno che, probabilmente, può risultare decisivo circa la corsa al titolo. Nel match clou di giornata, infatti, il Barcellona vince 1-0 contro l'Atletico Madrid: decide una punizione di Messi, la terza consecutiva per l'argentino, che permette ai catalani di mettere otto punti fra sé e la squadra di Simeone. Si avvicina al secondo posto il Real Madrid che, nell'anticipo del sabato sera, vince 3-1 contro il Getafe grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e la rete di Bale che rendono vano il momentaneo gol della speranza di Portillo.

In scia alla squadra di Zidane resta il Valencia che, nel posticipo domenicale, batte il Betis per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Rodrigo Moreno e Zaza, con l'ex Juve che torna finalmente al gol. Al quinto posto allunga il Siviglia di Montella che trova la seconda vittoria consecutiva in campionato vincendo 2-0 in casa contro il Bilbao. Sigilli di Muriel e Vazquez nella prima frazione di gioco. Crolla a picco il Villarreal che perde 2-0 in casa col Girona: i catalani, autentica sorpresa di questa stagione, espugnano l'Estadio della Ceramica grazie ai gold i Stuani e Lozano e si issano al settimo posto in classifica. Non ne approfitta l'Eibar che non va oltre l'1-1 sul campo del Deportivo La Coruna, con Dimitrovic che risponde all'iniziale vantaggio basco di Inui.

Prezioso successo della Real Sociedad che, all'Anoeta, sconfigge 2-1 l'Alaves con i gol di Moreno e Illaramendi mentre a nulla serve la rete di Pedraza per gli ospiti. Vince anche il Leganes che regola 2-0 il fanalino di coda Malaga: decidono le reti di Eraso e Amrabat. Termina 1-1 Levante-Espanyol mentre questa sera, come detto, chiuderà il programma Celta Vigo-Las Palmas. Di seguito risultati e classifica.

Villarreal-Girona 0-2

Siviglia-Athletic Bilbao 2-0

Deportivo-Eibar 1-1

Leganes-Malaga 2-0

Real Madrid-Getafe 3-1

Levante-Espanyol 1-1

Barcellona-Atletico Madrid 1-0

Real Sociedad-Alaves 2-1

Valencia-Betis 2-0

Celta Vigo-Las Palmas ore 21

La classifica: Barcellona 69, Atletico Madrid 61, Real Madrid 54, Valencia 53, Siviglia 45, Villarreal 41, Girona 40, Eibar 39, Betis 37, Getafe 36, Celta Vigo 35*, Real Sociedad 33, Leganes 33, Athletic Bilbao 32, Espanyol 32. Alaves 31, Levante 21, Las Palmas 20*, Deportivo 19, Malaga 13.