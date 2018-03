Ligue 1: pari per Marsiglia e Lione, vince il Caen

Non sembra avere fini la crisi dell'Olympique Lyonnais. Anche in casa dell'arcigno Montpellier infatti, i ragazzi di Génésio mancano l'appuntamento con i tre punti, pareggiando il terzo match di fila ed inanellando il sesto risultato senza successo. Dopo la vittoria contro il Paris Saint-Germain, infatti, i leoni non hanno più vinto, scivolando al quarto posto in classifica. Contro il Montpellier, il Lione va sotto a causa di Mbenza, pareggiando nella ripresa con Mariano Diaz e non riuscendo più a segnare. Urgono provvedimenti.

Stesso risultato anche tra Olympique du Marseille e Nantes, vero big match di questa giornata di campionato. Frenando contro l'ordinato collettivo di Claudio Ranieri, i ragazzi di Rudi Garcia perdono punti in ottica-secondo posto, rimontando solo nel finale l'iniziale rete di Dubois. A marcare il prezioso pareggio, Florent Thauvin. Vittoria secca e decisa, infine, per il Caen, che batte lo Strasburgo grazie alle marcature vincenti di Crivelli e Guilbert.

DI SEGUITO LE SFIDE DELLA DOMENICA:

15:00 Finale Caen 2 - 0 Strasburgo

17:00 Finale Montpellier 1 - 1 Lione

21:00 Finale Marsiglia 1 - 1 Nantes