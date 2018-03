Liverpool - Porto in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Si gioca ad Anfield impianto da 54.000 mila posti a sedere situato a Liverpool.

Anche Concenciao vara il 4-3-3. Tra i pali Casillas, a sua protezione Felipe e Marcano con Maxi Pereira e Diogo Dalot ai lati. Herrera, Otavio, e Sergio Oliveira trittico di centrocampo. Davanti, Corona, Aboubakar e Brahimi.

Il Porto - superato il Group Stage come seconda grazie ai 10 punti conquistati, con 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte - si presenta a Liverpool con le possibilità di passaggio del turno azzerate. Il 5-0 subito tra le mura amiche non lascia spazio a commenti. In campionato, continua la fuga verso il titolo con il +5 sul Benfica 2^. In Primera Liga i lusitani non hanno ancora perso, ed hanno pareggiato solo 4 volte in 25 match.

Klopp opta per il 4-3-3. Karius in porta, difesa composta da - destra verso sinistra - Gomez, Van Dijk, Lovren e Moreno. Centrocampo a 3 con Oxlade - Chamberlain, Henderson e Milner. Tridente fantasia con Manè, Firmino, e Salah.

Catapultato agli ottavi dopo aver conquistato la testa del Gruppo E - 13 punti totali derivanti da 3 vittorie e 3 pareggi - il Liverpool ha messo una seria ipoteca sugli ottavi. Devastante 5-0 in casa del Porto che ha sbrindellato le residue speranze degli uomini guidati da Concenciao. In casa, passerella per raggiungere ufficialmente i quarti di finale. In campionato, terzo posto conquistiamo grazie ai 60 punti, posizione dolce contando anche la posizione del Chelsea, 5^ a 53 punti. Il City è ormai irraggiungibile, importante blindare il posto nella massima competizione europea.

Il precedente di tre settimane fa - ad Oporto, 0-5 perentorio del Liverpool maturato grazie alla tripletta di Manè ed i gol di Salah e Firmino - fanno eco altre 4 sfide europee tra le due compagini. Nel 2001, nella defunta Coppa UEFA, Porto e Liverpool si affrontano nei quarti di finale. 0-0 ad Oporto, 2-0 Liverpool ad Anfield con le marcature di Murphy ed Owen. Nel 2007, scontro in Champions, nel Group Stage. In casa dei portoghesi, 1-1 firmato Lucho e Kuyt, a Liverpool travolgente 4-1 dei Reds firmato Torres (2), Gerrard e Crouch. Inutile la marcatura di Lisandro.

Arbitra Felix Zwayer coadiuvato da Schiffner e Achmüller, quarto uomo Foltyn. Assistenti addizionali i signori Siebert e Stegemann.