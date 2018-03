PSG - Real Madrid in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Paris Saint-Germain-Real Madrid, match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Felix Brych.

QUI PSG

I parigini nell'ultimo turno di campionato hanno liquidato agilmente la pratica Troyes, vincendo per 0-2. Non è certamente nei confini nazionali il loro maggior problema, considerando che in tal senso la corsa al titolo in Ligue 1 è piuttosto indirizzata: sono ben quattordici i punti di vantaggio rispetto al Monaco secondo.

L'obiettivo di Al-Khelaifi, in estate, era però tutt'altro che un "semplice" dominio nei confini transalpini: ora i blu vogliono compiere un'impresa per passare il turno, anche senza la stella da 222 milioni di euro, Neymar. Di Maria si è comunque fatto valere nelle scorse settimane, mostrando un'ottima condizione.

L'infortunio del brasiliano tiene banco, anche dopo le accuse di Emery, che sosteneva che il proprio numero 10 potesse evitare di operarsi. Lo stesso tecnico in conferenza stampa ha detto di aspettarsi una gara diversa rispetto a quella di una settimana fa: lecito, anche perchè non ci sono altri indisponibili per i padroni di casa...

Unai Emery dovrebbe confermare il proprio 4-3-3 con Aréola alla base. Dani Alves e Kurzawa (o Berchiche) i terzini, con Marquinhos che verrà affiancato da uno fra Thiago Silva (favorito) e Kimpembe. In mediana Diarra avanti nelle quotazioni rispetto a Thiago Motta, Verratti e Rabiot saranno invece mezzali. Di Maria, Cavani e Mbappé, infine, come da previsioni formeranno il tridente offensivo.

QUI REAL

In una competizione diventata ormai il giardino di casa per i Blancos, l'obiettivo del passaggio del turno sembra quasi dovuto dopo una stagione piuttosto deludente su tutti gli altri fronti. In Liga, il distacco dalla capolista Barça è di ben 15 punti: troppi per pensare ad una rimonta.

Attenzione però a sottovalutare la forza offensiva dei bi-campioni d'Europa, che dopo il 3-1 dell'andata si sono mostrati al massimo della concentrazione anche contro il Getafe, in campionato, con un Cristiano Ronaldo sempre più in grande spolvero in questo periodo dell'anno (come sempre).

I dubbi di Zizou per questa gara erano rappresentati da Kroos e Modric, ma sembra che entrambi abbiano recuperato appieno: i Galacticos hanno dunque un gruppo al completo in questa trasferta. Ed a proposito della trasferta, proprio il tecnico - un francese - ha fatto sapere di aspettarsi un ambiente caldo.

Zinedine Zidane chiaramente punterà sul 4-3-3, con la classica base: in porta Navas, terzini Carvajal e Marcelo, Varane fa coppia con Sergio Ramos nel mezzo. A centrocampo scalpita Kovacic, ma al momento si va sempre più verso il classico trio Kroos-Casemiro-Modric: nel tridente offensivo Bale è invece in vantaggio su Isco per il posto al fianco di Benzema ed il pallone d'oro in carica Cristiano Ronaldo.

CURIOSITÀ

L'ex più atteso di stasera è chiaramente Angel Di Maria, ma nelle fila locali ce n'è anche un altro: si tratta di "Lass" Diarra, mediano arrivato a Madrid nel 2009 dalla Premier League: qui collezionò ben 87 presenze in tre stagioni. Servirà una sua grande prestazione per rilanciare un PSG quasi a stento in corsa dopo l'andata...