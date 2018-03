PSG - Real Madrid, le formazioni ufficiali

Il PSG senza Neymar, il Real con Ronaldo, dopo la bufala diffusa da Marca nel pomeriggio. Atto secondo, si gioca al Parco dei Principi. L'undici di casa deve rimediare all'1-3 maturato al Bernabeu. Queste le scelte dei due allenatori.

PSG

Emery scioglie l'unico interrogativo in mediana. Bocciato Lo Celso, rispolverato Motta. Il grande ex Di Maria completa il tridente, rilevando O'Ney. Thiago Silva - Marquinhos per stoppare l'avanzata bianca.

Areola; Yuri, Marquinhos, Thiago Silva, Alves; Verratti, Motta, Rabiot; Di María, Mbappé e Cavani.

Real Madrid

Zidane affronta con coraggio l'impegno in suolo francese e rinuncia ad alcuni titolarissimi. Kroos e Modric, da poco con il gruppo dopo i rispettivi problemi fisici, siedono in panchina, come Bale e Isco. Kovacic e Lucas Vazquez affiancano Casemiro in mediana, Asensio parte dal primo minuto davanti. Dietro, come annunciato, rientra Carvajal.