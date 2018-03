Champions League - Il Real Madrid vince anche al ritorno e vola ai quarti

Nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League il Real Madrid vince 2-1 in casa del Paris Saint Germain e vola ai quarti di finale. Successo strameritato per la squadra di Zidane che confeziona il successo nella ripresa con Ronaldo che apre le marcature di testa e Casemiro chiude i conti. Nel mezzo l'espulsione di Verratti e il momentaneo pari di Cavani. Prova di forza degli spagnoli che vincono e convincono mentre per i parigini un altro fallimento dopo l'eliminazione dello scorso anno.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Paris Saint Germain con il tridente offensivo composto da Mbappè, Cavani e Di Maria mentre il Real Madrid risponde col 4-4-2 e qualche sorpresa con Zidane che lascia in panchina Modric, Isco, Bale e Kroos mentre davanti Ronaldo e Benzema.

Partita molto tattica sin dalle prime battute con il Paris Saint Germain che, da subito, non riesce a fare il proprio gioco mentre il Real Madrid orchestra meglio la manovra e al 18' sfiora il vantaggio con Ramos che, sugli sviluppi di un cross di Asensio, gira col piatto destro ma Areola salva tutto. Sulla respinta arriva Varane ma Verratti chiude. La squadra di Zidane non rischia nulla in difesa e al 38' va nuovamente ad un passo dal vantaggio con Benzema che entra in area, sfruttando un errore di Marquinhos, e calcia col destro ma Areola salva ancora. Nel finale di tempo prova a uscire dal guscio la squadra di casa che al 41' si rende pericolosa con un tiro-cross di Di Maria che costringe Navas all'intervento in due tempi. Centoventi secondi dopo altra chance per i parigini con Mbappè che, servito da Dani Alves, calcia col destro da ottima posizione ma Navas dice di no.

La prima chance della ripresa è per il Real con Ronaldo che, sugli sviluppi di un cross di Marcelo, colpisce di testa mandando a lato. Al 51', però, passa meritatamente in vantaggio il Madrid: gran lavoro di Asensio che fa correre Vazquez il quale mette al centro per Ronaldo che di testa, da pochi passi, non sbaglia. Emery inserisce subito Pastore per Thiago Motta ma i padroni di casa non riescono a creare nessun grattacapo e al 66' rimangono anche in dieci uomini perché Verratti che si becca il doppio giallo per proteste. Al 69' Real ad un passo dal raddoppio con Asensio che, servito da Benzema, gira col mancino centrando il palo. Dal possibile 0-2 all'1-1 in pochi istanti perché al 71' pareggia il Paris con un'azione confusionaria, la sfera sbatte sul corpo di Cavani e carambola in rete.

La flebile speranza dei padroni di casa cessa di esistere al minuto 80 perché il Madrid la richiude con Casemiro che batte col destro dal limite Areola, decisiva una deviazione. Poco dopo ospiti ad un passo dalla terza rete con Bale che vola sulla sinistra e mette al centro per il piatto di Vazquez che si stampa sul palo. Nel finale ci prova anche il neo entrato Isco ma Areola ci mette un rammendo in tuffo. E' l'ultima emozione del match: il Real Madrid vince, convince e vola ai quarti di finale mentre per il Psg un'eliminazione che sa di fallimento.