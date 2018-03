Manchester City - Basilea in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Si gioca all’Etihad, impianto da 55.000 mila posti a sedere situato a Manchester.

Wicky imposta un 5-2-3. In porta Vaclik, trittico difensivo composto da Lacroix, Suchy e Riveros con Lang e Petretta terzini. Zuffi e Serey Diè a centrocampo, davanti Stocker ed Oberlin supportano Elyounoussi.

Il Basilea - secondo in Super League, 41 punti, alle spalle del Young Boys, 55 punti, ma con due partite da recuperare - prova ad onorare la competizione volando a Manchester per affrontare il City. Lo 0-4 subito dai rossocrociati all’andata azzera le possibilità di passaggio del turno. Il Basilea aveva passato il Group Stage grazie ai 12 punti conquistati con 4 vittorie e due sconfitte.

Guardiola mette in campo un 4–3-3. Bravo in porta, difesa composta da - destra verso sinistra - Danilo, Stones, Laporte e Zinchenko. Gundogan faro centrale, De Bruyne e Foden mezz’ali. Davanti, Bernardo Silva e Sterling supportano Gabriel Jesus.

Il City sgasa verso il titolo, continua a tenere la testa in acqua alle contendenti e ad incamerare punti e fiducia. I 78 punti valgono la prima posizione a +16 dai cugini; in 29 match l’unica sconfitta rimane quella incamerata contro il Liverpool, i pareggi sono 3. Per il resto, solo vittorie e superiorità. In Champions League, 5 vittorie in 6 match con l’unica sconfitta - ininfluente - patita nel gelo ucraino contro lo Shakhtar. Agli andata, 0-4 senza appello e qualificazione ai quarti già in tasca. Passerella all’Etihad.

LIVE Manchester City - Basilea

Il precedente unico resta quello della scorsa settimana. Il City di Guardiola schianta il Basilea con un poderoso 4-0 in Svizzera. Prestazione sontuosa, superiorità imbarazzante sfociata in un roboante trionfo.

Arbitra Pavel Kralovec coadiuvato da Slysko e Nadvornik, quarto uomo Molacek. Assistenti addizionali i signori Ardeleanu e Hrubes.