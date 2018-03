Europa League: il Bilbao tenta il colpaccio in casa del Marsiglia

Quando ti chiami Olympique du Marseille e passi il turno di Europa League senza troppi intoppi contro lo Sporting Braga, pescare l'Athletic Bilbao agli ottavi appare forse un premio troppo magro, se non addirittura una punizione eccessiva. Eppure l'urna questo ha dato, ai ragazzi di Rudi Garcia, obbligati ora ad un'altra difficile prova per sognare una coppa ambiziosa ed insperata ad inizio stagione. Per contro, gli spagnoli di Ziganda venderanno cara la pelle, cercando di conquistare un trofeo ed il successivo posto in Champions League. Ora come ora le possibilità sono poche per la grande incertezza del torneo, battere l'OM potrebbe però fungere da iniezione di fiducia per i baschi.

Secondo le ultime di formazione, il Marsiglia dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 diventato ormai marchio di fabbrica dei francesi. Davanti a Mandanda, difesa a quattro composta da Sarr, Rami, Rolando ed Amavi. Dietro l'unica punta Germain, la folta trequarti potrebbe essere formata da Thauvin, Sanson ed Ocampos. Arcigna mediana formata da Luiz Gustavo e Lopez. Stessa disposizione tattica, invece, per gli ospiti, che si affidano all'inossidabile Aritz Aduriz. In porta, Herrerin, protetto dai centrali Alvarez ed Exteita e dai terzini De Marcos e Lekue. Nella zona mediana del campo, Iturraspe e San José, incaricati di sostenere la folta trequarti composta da Williams, Raul Garcia e Susaeta.

La sfida tra Marsiglia e Bilbao non è una novità, in Europa League, con francesi e spagnoli che si sono incontrati già nel 2016, incrocio sportivo che favorì gli spagnoli. All'andata, al Velodrome il Bilbao passò grazie alla marcatura vincente del solito Aritz Aduriz, con il Marsiglia che al ritorno non andò oltre l'1-1: l'illusoria rete di Batshuayi, infatti, venne vanificata dal goal di Sabin nella ripresa. Ora però le forze in campo sono cambiate ed il Marsiglia non vuole ricordare la delusione dell'annata scorsa.

DI SEGUITO LE PROBABILI FORMAZIONI DI MARSIGLIA-BILBAO:

Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda; Sarr, Rami, Rolando, Amavi; Luiz Gustavo, Lopez; Thauvin, Sanson, Ocampos; Germain.

Bilbao (4-2-3-1): Herrerin; De Marcos, Alvarez, Exteita, Lekue; Iturraspe, San José; Inaki Williams, Raul Garcia, Susaeta.