Europa League - Il Borussia Dortmund continua la settimana Red Bull: tocca al Salisburgo

Dopo aver eliminato con fatica l'Atalanta, il cammino di Europa League del Borussia Dortmund continua contro il Salisburgo. I gialloneri completano così una settimana all'insegna della Red Bull e dopo aver pareggiato in Bundesliga contro il Lipsia cercano una importante vittoria in campo europeo.

I tori austriaci sono certamente meno pericolosi di quelli tedeschi, tuttavia non sono da prendere sottogamba e hanno già eliminato il Real Sociedad. Inoltre il Dortmund punta forte sulla competizione, l'unica che può ancora vincere, e per questo motivo Peter Stoeger schiererà la miglior formazione possibile che, ovviamente, comprende l'uomo in copertina: Marco Reus. Il numero dieci giallonero è l'uomo in più della squadra e da quando è tornato a disposizione ha dato una scossa decisiva all'intera squadra. L'uomo simbolo del BVB si è preso il posto da titolare nel terzetto alle spalle di Batshuay assieme a Gotze e Schurrle e sembra finalmente essere tornato quello di qualche anno fa, che trascinava la squadra sui più prestigiosi palcoscenici europei facendo paura anche alle big del grande calcio. Molto del futuro del Borussia Dortmund passa dai suoi piedi, lui lo sa, e dovrà per questo dimostrarsi ancora una volta il trascinatore della squadra, aiutandola anche a superare le difficoltà.

Le difficoltà che per i gialloneri però potrebbe essere di tipo difensive. Il calcio offensivo di Stoeger li espone a ripartenze che potrebbero essere letali se innescate dalle ali del Salisburgo. Gli austriaci giocheranno una partita principalmente di difesa, puntando proprio sui contropiedi e la difesa del Borussia dovrà provare una volta di più di cavarsela se presa fuori posizione. La linea a quattro davanti a Burki sarà la solita, quella composta da Piszczek, Sokratis, Toprak e Schmelzer, con Weigl a fare da frangiflutti davanti alla difesa e Dahoud ad impostare. Formazione tipo anche per il Salisburgo con Dabbur e Hwanfg a guidare l'attacco ed il ritorno da titolare di Berisha, assente dall'undici che ha affrontato la Sociedad due settimane fa.