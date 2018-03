Europa League: le parole del tecnico della Dinamo Kiev nel post-gara

Un 2-2 davvero importante, per la Dynamo Kiev, che in casa della Lazio strappa un pari prezioso in vista del ritorno. Intervistata in esclusiva in conferenza stampa, il tecnico Aleksandr Khatskevich ha analizzato la sfida: "Voglio ringraziare la squadra per la prova di oggi, è solo l'andata ma aspettiamo la seconda. La squadra ha attaccato e difeso bene, ha giocato chi era pronto fisicamente e psicologicamente e mi riferisco all'esclusione di Kacheridi. Besedin ha fatto una buona prova, anche se non era in condizione perfette".

Passaggio importante, poi, sul ritorno: "Non so come andrà la sfida di ritorno, andando avanti gli avversari diventano sempre più forti. Ovviamente a Kiev avremo l'aiuto dei nostri tifosi. Se mi ha preoccupato l'assalto finale della Lazio? E' diverso vedere la squadra da fuori e da dentro, analizzeremo la partita di oggi con i giocatori, ma possiamo dire che è stata una sfida molto intesa e che gli avversari premevano molto nel finale. Sono molto soddisfatto, devo dire che abbiamo giocato molto bene".

Parlando della gara, il tecnico della Dynamo Kiev si toglie un sassolino dalla scarpa: "Anche ai miei ragazzi dico sempre che ci sono metà delle possibilità di passare il turno, a Kiev ci sarà la partita decisiva" conclude il tecnico.