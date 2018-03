Eredivisie: sfide interessanti in zona-Europa, spicca Roda-Sparta Rotterdam

Trasferta interessante per il PSV Eindhoven. L’attuale capolista dell’Eredivisie, infatti, affronterà il Willem II, quindicesimo ed impelagato nella difficile lotta per non retrocedere. Difficile che i bazoer lascino scappare i tre punti, ma occhio alle sorprese. Costretto a vincere per mantenere viva la tenue fiammella di titolo, poi, l’Ajax, che in casa ospiterà un Heerenveen altalenante ma comunque deciso a vincere per avvicinarsi ufficialmente ai playoff Europa League. Impossibile fare pronostici in una sfida del genere. Vero e proprio big match di giornata, poi, quello tra Feyenoord Rotterdam ed AZ Alkmaar: gli attuali campioni di Olanda vogliono i tre punti per rialzarsi, le teste di formaggio hanno ugualmente voglia di successo.

Potrebbe approfittare di questi incroci pericolosi, poi, l’Utrecht, che in casa e contro il Vitesse dovrà dare prova di maturità e freschezza sportiva. I gialloneri, piazzati in una posizione analoga, venderanno cara la pelle considerando le prospettive derivanti dal fare punti in casa di una diretta concorrente. Ne vedremo delle belle. Scivolato in basso a causa di quattro turni senza sorrisi, vuole tornare a sorridere il PEC Zwolle, in casa di un Groningen altresì bisognosi di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. I biancoverdi potrebbero fare punteggio pieno, il PEC deve per forza destarsi. Incredibilmente ottavo, vuole continuare a sognare l’ADO Den Haag, che contro il Breda proverà a metter pressione alle formazioni meglio piazzate.

Nelle zone di bassa classifica, vero e proprio incrocio-salvezza per Roda e Sparta Rotterdam, che incroceranno le rispettive lame sportive nel prossimo match di campionato. Data la delicatezza della sfida, potrebbe vincere la paura di perdere, non è da escludere però la goleada. Occasione da non sottovalutare, dunque, per il Twente, che potrebbe seriamente allungare in caso di successo contro un Heracles Almelo destatosi nelle ultime giornate. I bianconeri non cederanno facilmente le armi, il Twente non può però fallire. Novanta minuti che si prevedono equilibrati, infine, Venlo-Excelsior, formazioni non completamente in crisi ma che comunque non godono di ottima salute.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

09.03. 20:00 Heracles Twente

10.03. 18:30 Den Haag Breda

10.03. 19:45 Venlo Excelsior

10.03. 19:45 Willem II PSV

10.03. 20:45 Roda Sparta Rotterdam

11.03. 12:30 Groningen Zwolle

11.03. 14:30 Ajax Heerenveen

11.03. 14:30 Utrecht Vitesse

11.03. 16:45 Feyenoord Alkmaar