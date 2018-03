Liga, 28^ giornata. Siviglia-Valencia per la Champions, Barça a Malaga

La vittoria nello scontro diretto contro l'Atletico Madrid ha sostanzialmente consegnato il titolo di campioni di Spagna al Barcellona di Ernesto Valverde, ma la Liga continua a offrire spunti di interesse. Innanzitutto per ciò che riguarda gli stessi blaugrana, che possono preparare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea nella trasferta, sulla carta agevole, di Malaga, squadra ultima in classifica e molto vicina alla retrocessione. C'è poi la sfida - in chiave quarto posto - tra il Siviglia di Vincenzo Montella e il Valencia di Marcelino, quasi un'ultima spiaggia per gli andalusi, mentre il Real Madrid affronta una trasferta insidiosa a Ipurua contro i baschi dell'Eibar. Impegno casalingo per l'Atletico di Simeone, contro un Celta Vigo a caccia di punti. Nelle zone basse della classifica, lottano per la sopravvivenza Levante, Las Palmas e Deportivo La Coruna, in una ventottesima giornata importante sotto più punti di vista. Il programma completo:

Venerdì 9 marzo. Ore 21. Girona - Deportivo La Coruna. Occasione d'oro per il Girona di Machis al Municipal de Montilivi: i catalani, settimi a 40 punti, vanno a caccia dell'Europa contro un Depor penultimo a 19 punti. Se i padroni di casa sono in formazione tipo, i galiziani devono fare a meno dello squalificato Koval (in porta Rubèn) e dell'infortunato Luisinho, che si aggiunge a Cartabia, Valverde e Guilherme. Seedorf recupera Sidney e Mosquera, in attesa di un gol del tridente formato da Adriàn, Andone e Lucas Perez.

Sabato 10 marzo. Ore 13. Eibar - Real Madrid. Tutti recuperati nel Real Madrid che ha superato il turno in Champions. Terzi a quota 54, i merengues vogliono blindare il terzo posto contro un Eibar ottavo a 39 punti, sempre pericoloso a Ipurua. Tutte da decifrare le scelte di Zidane, che potrebbe riproporre Nacho e Theo Hernandez in difesa, buttare nella mischia Kroos e dare spazio agli esclusi di Parigi (Isco e Bale su tutti). Baschi senza Orellana e Sergi Enrich, con Pedro Leòn che scalpita.

Ore 16.15. Siviglia - Valencia. In pochi giorni il Siviglia di Montella si gioca molto, tra campionato e Champions. Alla vigilia della sfida di Old Trafford, Montella, quinto a 45 punti, deve accorciare sul Valencia, quarto a 53. Andalusi con il dubbio Jesus Navas, ma con le certezze Vazquez e Muriel. Sarabia e Correa si giocano un posto con Nolito, mentre gli ospiti devono fare a meno di Gayà e Santi Mina. Spazio a Toni Lato, con Ruben Vezo a destra per Montoya, e con Simone Zaza in avanti al fianco di Rodrigo.

Ore 18.30. Getafe - Levante. Se il Getafe è tranquillo a metà classifica (36 punti), il Levante di Muniz Lopez (21) è in piena zona retrocessione. Al Coliseum Alfonso Perez padroni di casa senza Remy e con il dubbio Angel (rientrano Guaita in porta e Amath a centrocampo), ospiti senza Doukourè (stagione finita) e con Ivi Lopez e Luna da valutare. Jason e Morales principali candidati a supportare l'unica punta Roger Martì.

Ore 20.45. Malaga - Barcellona. Il più classico dei testacoda alla Rosaleda, tra un Malaga ultimo (13 punti) e un Barça primo (69). Attesa per la formazione che schiererà Valverde, senza Iniesta, Semedo e Denis Suarez. Spazio a Dembelè e Coutinho sugli esterni, a Digne e Vermaelen in difesa (per Jordi Alba e Piquè), con Messi e Suarez a rischio turnover. Padroni di casa con il 4-4-2: Ideye ed En-Nesyri di punta, il Chory Castro e Rolan esterni.

Domenica 11 marzo. Ore 12. Espanyol - Real Sociedad. Due squadre sostanzialmente appaiate a metà classifica (rispettivamente 32 e 33 punti) si affrontano al Cornellà El Prat. Quique Sanchez Flores senza l'infortunato Sergio Garcia e con Sergi Darder squalificato: spazio a Jurado e Leo Baptistao. Baschi ancora privi di Carlos Martinez, Rulli e Xabi Prieto, con Willian Josè che scalpita per rientrare al centro dell'attacco, supportato da Juanmi, Oyarzabal e Canales.

Ore 16.15. Atletico Madrid - Celta Vigo. I colchoneros ripartono in Liga dal Wanda Metropolitano, per consolidare il loro secondo posto (61 punti), contro un Celta che ancora lotta per l'Europa (nono a 38 punti). Simeone con Oblak, Savic e Godìn in dubbio. Griezmann e Diego Costa per stendere i galiziani di Unzue, privi di Fontas, con Emre Mor preferito a Pione Sisto.

Ore 18.30. Las Palmas - Villarreal. Cerca punti il Las Palmas (a quota 20) di Paco Jemez, al Gran Canaria contro un Villarreal sesto ma reduce da due sconfitte consecutive (41 punti). Isolani che ritrovano Calleri, affiancato da Halilovic e Nacho Gil, con Tana mezzapunta, Submarino Amarillo con Mario Gaspar squalificato: spazio a Rukavina, con Bacca ed Enes Unal di punta, in uno schieramento che prevede Pablo Fornals e Samu Castillejo a supporto.

Ore 20.45. Athletic Bilbao - Leganès. I baschi del Kuko Ziganda sono reduci dal 3-1 del Velodrome di Marsiglia in Europa League, indietro anche in campionato (32 punti). A San Mamès arriva un Leganès che si è rialzato contro il Malaga (33 punti). Baschi con turnover preannunciato, ospiti con El Zhar e Amrabat a rifornire Beauvue, e con l'ex Eraso centrocampista avanzato.

Lunedì 12 marzo. Ore 21. Alavès - Betis Siviglia. Due squadre reduci da due sconfitte in trasferta si incontrano a Mendizorroza. L'Alavès di Abelardo è ormai tranquillo a 31 punti e in formazione tipo (riecco Munir), mentre il Betis di Quique Setièn rincorre la zona europea (decimo a 37 punti), con i dubbi Boudebouz e Joaquin. Possibile Sergio Leòn unica punta.