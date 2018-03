Bundesliga - Il Lipsia non riesce più a vincere

Partita noiosa in quel di Stoccarda, pareggio tra due squadre che non vogliono rischiare.

Nel posticipo della ventiseiesima giornata di Bundesliga si scontrano, alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda, Stoccarda e RB Lipsia. Lo Stoccarda è ormai sicuro di rimanere in Bundesliga per il secondo anno di fila, il Lipsia vuole cercare tre punti importanti in chiave Champions. Dalla parte degli uomini di Hasenhuttl c'è il big match tra Eintracht e Borussia Dortmund. Dopo la vittoria a Colonia, Korkut conferma la rosa titolare seguendo la regola "squadra che vince non si cambia". Hasenhuttl risparmia lo svedese Forsberg, lanciando Lookman dal primo minuto, e il difensore Upamecano, al suo posto Konate, in vista della trasferta di San Pietroburgo che dovranno affrontare i Roten Bullen valida per il ritorno degli ottavi di Europa League. Torna alla Mercedes-Benz Arena, ma da avversario, Timo Werner.

La prima occasione del match se la guadagna lo Stoccarda su punizione: Thommy tenta la conclusione ma è centrale perciò Gulacsi para con facilità. Subito ribatte il Lipsia, con il brasiliano Bernardo che di controbalzo prova a superare Zieler, il tiro di poco non centra lo specchio della porta. A metà primo tempo le due squadre iniziano a trovare i primi spazi per esprimere il proprio gioco. Al 24' minuto flipper nell'area del Lipsia e Orban salva sulla linea il tiro di Ascacibar. Sul finale di primo tempo Werner non aggancia il tap in vincente e così si conclude sullo 0-0 la prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo gli ospiti hanno subito l'occasione del vantaggio: Keita controlla bene il pallone ma il tiro lascia a desiderare e finisce fuori. Al 60' minuto Sabitzer vede Poulsen inserirsi ma il danese non è così veloce da anticipare Zieler. La seconda frazione di gioco non riserva grandi emozioni. Le due squadre fanno notare di essere soddisfatte del punto perciò non provano a trovare il gol. Al 79esimo Thommy crossa per Mario Gomez ma la punta tedesca non impatta in modo ottimale. Tra Stoccarda e Lipsia è 0-0.