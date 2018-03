Champions League, Fonseca: "Domani partita difficile, la Roma è una squadra forte"

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'importante sfida contro la Roma: "La squadra è in ottima forma. Ci sono un paio di giocatori infortunati, ma questo non incide sull’ottima forma della squadra.Siamo pronti a dimostrare il nostro calcio dominante, magari non lo sarà in alcuni momenti per merito dell’avversario".

Sulla Roma e sul gioco di Di Francesco: "Non penso che ci siano stati cambiamenti radicali né ci sarà domani. Ovviamente la Roma cercherà di fare il suo gioco essendo una squadra veramente forte, cercheranno di metterci in difficoltà sin da subito con il pressing. Dovremo anche essere bravi in difesa per sostenere questo. Sicuramente ci sono tanti brasiliani, oltre ad argentini, sono in parte d'accordo, ma è una squadra totalmente europea. Se paragoniamo le tipologie di calcio il risultato è differente. Non ci sono solo Perotti e Dzeko, la Roma ha tanti giocatori di grande valore, dovrei fare un elenco invece che escludere uno dei due".

D'obbligo il confronto tra i giallorossi e il Napoli, eliminato nella fase a gironi: "Non sono squadre paragonabili- ha concluso Fonseca-La partita che ci aspetta è difficile, la Roma ha vinto 5 partite nelle ultime 6 e in casa nella fase a gironi non ha subito gol. Ma la squadra è pronta e motivata. Con l’Atletico non ha subito nemmeno una rete".

Insieme al tecnico dello Shakhtar Donetsk, presente anche Marlos: "45/50 mila tifosi presenti allo Stadio? In realtà questa è un’ottima chance per farci vedere. Sappiamo che con una tifoseria contro così è difficile, ma per me non ha importanza. È una chance per farci vedere. Domani ci aspettiamo di giocare il calcio che facciamo sempre, ma quello che si è visto con la Roma non è una cosa che accade di rado. Se seguiste il nostro campionato, vedreste questo molto spesso. Ci aspettiamo di fare il nostro gioco domani, cercando di essere la squadra che siamo sempre".