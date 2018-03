Liga - Vincono le prime quattro, il Girona non si ferma più

Questa sera, con Alaves-Real Betis, andrà in archivio la ventottesima giornata di Liga. Tutto come da copione in questo turno a cominciare dal Barcellona che senza Messi, assente per la nascita del terzo figlio, vince 2-0 in casa del Malaga chiudendo la pratica già nella prima frazione con le reti di Suarez e di Coutinho. La compagine catalana, attesa dal match di Champions contro il Chelsea, mantiene otto punti di vantaggio sull'Atletico Madrid che, al Metropolitano, schianta 3-0 il Celta Vigo grazie alla rete del solito di Griezmann e i gol di Vitolo e Correa.

Fonte foto: Twitter Atletico Madrid

Momento decisamente positivo per il Real Madrid che, dopo la passeggiata di Parigi in Champions League, vince 2-1 in casa dell'Eibar grazie alla doppietta del solito Cristiano Ronaldo che rende vano il gol del momentaneo pari di Ramis. Ad un solo punto dai Blancos resta il Valencia che, nel match clou di giornata, vince 2-0 in casa del Siviglia grazie alla doppietta di Rodrigo. Successo di fondamentale importanza per la squadra di Marcelino che mette una seria ipoteca sul quarto posto. Dopo un periodo negativo torna al successo il Villarreal che espugna il Gran Canaria di Las Palmas grazie ai gol di Sansone e Bacca mentre non si ferma più il Girona che, nell'anticipo del venerdì, schianta 2-0 il Deportivo grazie ai gol di Stuani e Juanpe.

Fonte foto: Twitter Real Madrid

Rialza la testa l'Athletic Bilbao che batte 2-0 il Leganes grazie alla doppietta di Raul Garcia mentre l'Espanyol supera 2-1 la Real Sociedad con le reti di Baptistao e Moreno che rimontano l'iniziale vantaggio basco di Willian Josè. In zona salvezza prezioso successo del Levante che vince 1-0 in casa del Getafe grazie al gol di Coke. Di seguito risultati e classifica.

Girona-Deportivo La Coruna 2-0

Eibar-Real Madrid 1-2

Siviglia-Valencia 0-2

Getafe-Levante 0-1

Malaga-Barcellona 0-2

Espanyol-Real Sociedad 2-1

Atletico Madrid-Celta Vigo 3-0

Las Palmas-Villarreal 0-2

Athletic Bilbao-Leganes 2-0

Alaves-Real Betis Ore 21

LA CLASSIFICA: Barcellona 72, Atletico Madrid 64, Real Madrid 57, Valencia 56, Siviglia 45, Villarreal 44, Girona 43, Eibar 39, Celta Vigo 38, Betis 37, Getafe 36, Athletic Bilbao 35, Espanyol 35, Real Sociedad 33, Leganes 33, Alaves 31, Levante 24, Las Palmas 20, Deportivo 19, Malaga 13.