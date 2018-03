Manchester United - Siviglia in diretta, Live Champions League 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Manchester United - Sevilla, match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2017-18, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Danny Makkelie.

Diretta Manchester United-Siviglia

Qui United

I red devils sono reduci in campionato da una vittoria di spessore contro il Liverpool per 2-1. Adesso, invece, si pensa alla Champions League con l'obiettivo di passare il turno davanti al pubblico di casa, dopo uno 0-0 strappato con sofferenza in casa del Siviglia che ha dato filo da torcere.

Uno José Mourinho che, nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match, è sembrato piuttosto sereno e tranquillo sulla gara di stasera, affermando che la partita sarà più difficile di quella di domenica, essendo un match da dentro e fuori e che bisognerà restare con i piedi per terra.

Per quanto riguarda gli indisponibili per il match di stasera, Mourinho dovrà, molto probabilmente, fare a meno di Zlatan Ibrahimovic ancora in ritardo di condizione e, forse, di Paul Pogba. Il centrocampista ex Juventus è alle prese con un problema muscolare.

Per quanto riguarda l'undici titolare, il tecnico dei Red Devils sembra esser orientato verso un 4-3-3 standard. De Gea tra i pali, coppia centrale di difesa formata da Smalling e Bailly, con Valencia e Young che agiranno sulle due corsie. Cabina di regia affidata a Matic, affiancato da McTominay e Fellaini che dovrebbe sostituire Pogba. Trio offensivo formato da Sanchez, Lukaku e Rashford.

Diretta Live Manchester United-Siviglia

Qui Siviglia

Gli andalusi sono reduci in Primera Division da una pesante sconfitta interna per 0-2 contro il Valencia. La squadra allenata da Vincenzo Montella non è in un ottimo periodo visto che si trova al quinto posto con 11 punti di distacco dal quarto, ma un eventuale passaggio ai quarti potrebbe ribaltare la situazione.

"Saranno i dettagli a fare la differenza", ha dichiarato l'ex tecnico del Milan nella conferenza stampa di ieri, alla vigilia del match. Il tecnico degli andalusi ha dichiarato che bisognerà trovare subito il gol per avere due risultati su tre a disposizione, ma che sarà complicato visto il campo estremamente ostico .

Come detto in precedenza, l'eventuale passaggio degli andalusi al turno successivo, ribalterebbe non solo la situazione, ma ridarebbe di nuovo animo e gioia ai tifosi che, in questi mesi, non hanno visto la giusta determinazione della propria squadra, arrivando a fischiare il tecnico campano.

Montella manderà in campo il suo 4-2-3-1 super offensivo. Sergio Rico in porta, coppia centrale che sarà composta da Lenglet e Kjaer, con Mercado ed Escudero sulle corsie. I due di centrocampo saranno sicuramente Banega e N'Zonzi che agiranno dietro ai trequartisti Sarabia, Vazquez e Correa che, a loro volta, agiranno alle spalle di Muriel.