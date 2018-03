Champions League - Le formazioni ufficiali di Manchester United - Siviglia

Manca davvero poco a Manchester United-Siviglia, un match che regalerà sicuramente grandi emozioni e che non deluderà le aspettative delle due tifoserie. Una gara importante per continuare la scalata verso Kiev, dove verrà disputata la finale di CL. Da un lato i Red Devils, reduci dalla vittoria in campionato contro il Liverpool, dall'altra gli andalusi, che non sono in un ottimo periodo di forma ma che potrebbero risollevarsi, se il passaggio del turno diventasse realtà.

I due tecnici hanno scelto l'undici titolare che scenderà in campo stasera.

Per quanto riguarda gli inglesi, Mourinho ha optato, alla fine, per un 4-2-3-1. Ecco la formazione titolare.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Baily, Smalling, Young; Fellaini, Matic; Lingard, Sanchez, Rashford; Lukaku. All.: José Mourinho.

Vincenzo Montella giocherà a specchio, usando lo stesso modulo dei Red Devils.

Siviglia (4-2-3-1): Sergio Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; N’Zonzi, Banega; Sarabia, Vazquez, Correa; Muriel. All.: Vincenzo Montella.