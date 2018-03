Dinamo Kiev, Chackevic avverte: “Attenzione a Immobile e Felipe Anderson nella Lazio”

Dinamo Kiev e Lazio ripartono dal 2-2 dell’Olimpico negli ottavi di finale di Europa League alla ricerca di un passaggio del turno che sarebbe importante per entrambe. Nei pronostici della vigilia non può che partite sono leggermente in vantaggio la Dinamo, perché il pari dell’andata è arrivato segnando due gol in trasferta. Certo il palo nel finale di Immobile ha semplificato un po’ la vita degli ucraini che però non possono permettersi distrazioni in casa. Anche perché alla Lazio la qualità non manca, soprattutto in alcuni giocatori.

In conferenza stampa Chackevic, allenatore della Dinamo Kiev, individua subito i pericoli della Lazio e introduce la sfida: “Felipe Anderson, come Immobile, è un giocatore forte. Ci hanno causato grandi preoccupazioni nella gara di Roma. Non pensiamo di organizzare qualche marcatura personale. Malgrado tutto il calcio è anche un gioco dove si sta attenti alla zona di campo. Dovremo sicuramente stare attenti a loro due data la loro pericolosità, quello si. Dopo la partita di Roma dobbiamo pensare di poter giocare con qualunque avversario. La partita dello Shakthar non l'ho vista, quindi non posso dire cosa è mancato loro. Noi ci stiamo preparando per dimostrare quello che sappiamo fare contro la Lazio, una squadra molto forte. Situazione infermeria? Tutto sotto controllo. Ci sono stati piccoli infortuni ma tutto il nostro staff, compreso quello medico, si sta preparando al meglio. Ho molto rispetto per Simone Inzaghi. Forse avremo qualcosa in comune essendo cresciuti nei nostri rispettivi club passando per le giovanili. Le nostre squadre avevano già giocato in passato, ma io purtroppo non c'ero!”

Insieme all’alllenatore ha parlato il vice capitano Morozjuk: “Visto il risultato dell'andata ci stiamo preparando bene. Faremo tutti gli sforzi possibili per raggiungere il nostro obiettivo domani sera. Immobile? Non c'è solo lui. Immobile è molto forte, ma la Lazio ha nel complesso una grande squadra. Noi difensivi? No, abbiamo il nostro tipo di gioco. Non ci difenderemo e basta. Cercheremo di far valere le nostre capacità e sfruttare i loro errori. Dinamo imbattuta in casa? Speriamo solo di poter continuare questa serie positiva”: