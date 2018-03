Champions League: le formazioni ufficiali di Besiktas - Bayern Monaco

Onorare fino alla fine un ottavo di finale praticamente già indirizzato. E' con questo spirito che scenderà a breve in campo il Bayern Monaco, squadra ampiamente ai quarti grazie al 5-0 rifilato al Besiktas nel match di andata. Schierando i titolarissimi, infatti, gli ospiti bavaresi punteranno a vincere ancora, oliando i meccanismi in vista del prossimo match di Bundesliga contro il Lipsia, che potrebbe regalare lo scudetto al Bayern. 4-3-3, dunque, il modulo scelto dal tecnico bavarese, con Ulreich in porta ed i centrali Hummels e Boateng a protezione, affiancati dai terzini Rafinha ed Alaba. AI lati dell'unica punta Robert Lewandowski, lanciati dal primo minuto Muller e Ribery, mentre saranno Vidal ed Alcantara le mezz'ali pronte ad affiancare Javi Martinez.

Un equilibrato 4-4-2, invece, per il Besiktas, che predilige una disposizione tattica in cui c'è spazio anche per qualche seconda linea. Davanti al portiere Zengin, difesa a quattro composta da Gonul, Medel, Uysal ed Erkin. In attacco, spazio al tandem offensivo Vagner Love Pektemek, incaricati di ribadire in rete i cross provenienti dai centrocampisti di fascia Quaresma e Lens. Al centro, infine, Ozyakup ed Arslan.