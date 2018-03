Leo Messi e il Barca va. Valverde: “Un lusso averlo in squadra”

Passano gli anni, cambiano allenatori e compagni di squadra, ma la costante del Barcellona resta sempre Leo Messi. Con la doppietta al Chelsea l’argentino è arrivato a 100 reti in Champions League. Numeri in continuo aggiornamento, per un giocatore che al pari di Cristiano Ronaldo per il Real Madrid continua a essere determinante nel cammino europeo della sua squadra. E ai quarti di finale non saranno molti quelli che avranno voglia di mettersi a pensare a come fermare l’argentino e tutto il Barcellona di Valverde.

Il tecnico, al termine della sfida vinta 3-0 contro Conte, ha parlato anche di Messi, come riporta il sito di Marca: “Il Chelsea è una grande squadra, ha giocatori straordinari e sapevamo che sarebbe stato molto complicato. Hanno dimostrato di essere una squadra molto difficile e abbiamo giocato una delle gare più complicate della stagione. Dembélé? Lo hanno costretto a fare tanto lavoro anche in difesa. Ha persino evitato nella ripresa una chiara occasione da gol. Messi?Averlo in squadra è un lusso, è così decisivo che in qualsiasi situazione puoi creare il pericolo, il nostro gioco di attacco lo attraversa e qualsiasi azione lo rende migliore”.

Due gol e un assist per il discusso Dembele, questo il conto lasciato al Chelsea di Conte da pagare. L’allenatore dei Blues a fine partita si è avvicinato all’argentino per complimentarsi di persona al termine dell’ennesima prestazione decisiva. Il Barcellona può guardare con relativa fiducia al sorteggio di venerdì a Nyon. La Liga non è chiusa, ma il destino è nelle mani della squadra di Valverde e ancora una volta per la Champions League sarà necessario fare i conti con la brigata guidata dal numero 10 argentino. Nel frattempo Messi continua ad aggiornare numeri e statistiche, dati freddi che forse non riescono a far emergere tutto quello che Leo è in grado di regalare a un pubblico che ancora non si è stancato di vederlo decisivo e imprescindibile.