Europa League - Lokomotiv vs Atletico Madrid, Simeone vede i quarti

Google Plus

A Mosca, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Sul rettangolo della RZD Arena, si ritrovano Lokomotiv e Atletico. Qualificazione definita, il 3-0 del Wanda Metropolitano chiude i giochi. Simeone - guardingo in conferenza stampa - può gestire lo sforzo e volgere lo sguardo al probante impegno del week-end sul terreno del Villarreal. L'Atletico ha poco da chiedere alla corrente Liga, la seconda posizione appare blindata - +7 sul Real - difficile tentare l'attacco al Barca - a +8 dopo lo scontro diretto del Camp Nou. Nella lista del Cholo compaiono anche 4 giocatori dell'Atletico B, la sensazione è di un ampio turnover, almeno inizialmente.

I nostri colleghi di VAVEL Spagna ipotizzano l'utilizzo del secondo portiere Werner, con il lancio di Sergi in corsia e la coppia Gimenez - Lucas Hernandez al centro. Fuori quindi alcuni titolarissimi come Godin e Filipe Luis. La mediana è invece di qualità, Thomas garantisce impatto fisico, Saul spessore tecnico. Koke ultima il pacchetto. Possibile tridente offensivo, con Vitolo e Correa ai lati di Torres. Riposo per Griezmann.

Werner; Juanfran, Lucas, Giménez, Sergi; Thomas, Koke, Saúl, Vitolo; Correa y Torres.

Twitter

La Lokomotiv di Semin sta conducendo una stagione al di sopra di ogni sospetto. Campionato sigillato, otto lunghezze su CSKA e Spartak - l'undici di casa non perde addirittura dal 15 ottobre. Lunedì, affermazione per 2-0 sul campo dell'Ural. Di livello anche il percorso europeo. Dopo la fase a gironi, affermazione nel doppio confronto con il Nizza, sulla carta superiore. Giusto onorare l'impegno odierno, congedarsi con una performance positiva.

4-1-4-1, questo il modulo. Denisov è il punto di riferimento in mediana, Eder l'approdo offensivo. Importante l'apporto degli esterni, chiamati alla doppia fase. Copertura e rapido ribaltamento del campo per colpire l'Atletico.

Guilherme; Ignatyev, Kverkvelia, Pejcinovic, Rybus; Anton Miranchuk, Denisov, Manuel Fernandes, Farfan, Aleksei Miranchuk; Eder

Fischio d'inizio alle 17.