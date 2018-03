Europa League, Zenit e Lipsia in campo per il return match: qualificazione aperta

E' giovedì, tornata di Europa League. Sono in programma le gare di ritorno degli ottavi di finale, ed una delle sfide più equilibrate, che si annuncia più combattuta sulla carta è quella tra Zenit San Pietroburgo e Lipsia. Qualificazione ancora in bilico, con i russi che proveranno a sfruttare il fattore campo per ribaltare la sconfitta patita la settimana scorsa in terra teutonica. E' stato 2-1 alla Red Bull Arena, con i padroni di casa che scapparono sul doppio vantaggio grazie ai gol di Bruma e Werner. Solo nel finale, la compagine russa è riuscita a riaprire i giochi, grazie ad una magistrale punizione del 'nostro' Criscito.

Non sarà il solo italiano a scendere in campo allo Stadio 'San Pietroburgo' (oltre ovviamente al tecnico dei russi Roberto Mancini), ma anche il fischietto sarà nostro connazionale: arbitrerà infatti la gara Daniele Orsato della sezione di Schio. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 19.

Lo Zenit ha spostato l'ago della bilancia della qualificazione in suo favore in seguito al gran bel calcio di punizione realizzato da Criscito, gol pesantissimo poichè in confronti spalmati su 180' vale doppio. Mancini ha possibilità di scelta, in quanto anche Lunev ha recuperato ed è arruolabile. Da valutare in queste ore, invece, la forma di Kuzyaev. Assente Mammana, che verrà sostituito da Mevlja. Paredes sarà al suo posto in mezzo, con Kranevitter, mentre Kokorin sarà il pericolo numero uno per la retroguardia del club di proprietà della Red Bull.

Probabile formazione Zenit San Pietroburgo (4-4-2): Lunev; Smonlikov, Ivanovic, Mevlja, Criscito; Rigoni, Kranevitter, Paredes, Erokhin; Zabolotny, Kokorin. All. Mancini.

In Russia i tedeschi dovrano fare a meno degli infortunati Halstenberg e Kampl e dello squalificato Lookman, ma in attacco ci sono tutti i pezzi pregiati della rosa di Hasenhuttl. C'è quindi anche spazio per un ballottaggio. Chi affiancherà la punta di diamante Werner? Poulsen e Augustin si giocano un posto, ma il primo è favorito in quanto garantisce corsa, oltre ad una pericolosità sui calci piazzati, essendo il danese un lungagnone alto più di 1 metro e 90. Demme e Keita comporreranno la cerniera di centrocampo, che dovrà in primis proteggere la difesa e poi proporre trame di gioco, ed offrire quel 'collante' con il reparto avanzato.

Probabile formazione RB Lipsia: (4-4-2): Gulacsi; Bernardo, Orban, Upamecano, Klostermann; Forsberg, Demme, Keita, Bruma; Poulsen, Werner. All. Hasenhuttl.