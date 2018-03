Europa League - Il Bilbao con la spinta del San Mames per rimontare il Marsiglia

Missione durissima quella che attende l’Athletic Bilbao e il rovente San Mames questa sera, per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In Spagna, infatti, arrivano i “vicini di casa” del Marsiglia, che una settimana fa si sono imposti per 3-1. Calcio d’inizio designato per le 19:00 italiane.

Periodo in generale altalenante per il Bilbao: quella del Velodrome è stata la quarta sconfitta in sei partite tra tutte le competizioni (le altre sono arrivate contro Atletico Madrid, Siviglia e – questa indolore – nel ritorno contro lo Spartak Mosca) al netto della vittoria sul Malaga e del pari di fine febbraio contro il Valencia. Nell’ultima uscita, invece, due reti di Raul Garcia nei primi 17 minuti hanno steso il Leganes ed ipotecato i tre punti.

Con le sue otto reti, Aritz Aduriz è il capocannoniere di questa Europa League: anche all’andata, il suo sigillo su rigore ha permesso di accorciare sulla rete-flash di Ocampos e su quella di Payet, prima che la doppietta personale dell’ex-Genoa complicasse di nuovo le cose poco prima dell’ora di gioco.

Situazione ostica dunque per i ragazzi di Ziganda, che però può contare su un record decisamente positivo in situazioni del genere: il Bilbao ha vinto otto delle ultime dieci gare casalinghe a livello UEFA, ma soprattutto è stato capace, in Europa League, di ribaltare per 13 volte (su 22) una sconfitta patita nella gara di andata, di cui sette delle ultime otto. Ai sedicesimi, i baschi passarono per 3-1 a Mosca contro lo Spartak, subendo poi un 1-2 indolore al San Mames.

Dall’altra parte, invece, l’Olympique Marsiglia potrà giocare di rimessa, consapevole che segnando anche una sola rete gli avversari saranno costretti a farne 4. Mitroglu, appena entrato al minuto 78, ha siglato la rete decisiva per il 2-1 sul campo del Tolosa, che ha blindato il terzo posto dell’OM in Ligue 1, dove il Monaco dista solo quattro punti. In Europa, invece, il Marsiglia ha chiuso al secondo posto il girone I, con 8 punti, dietro al Red Bull Salisburgo. In campo internazionale sono sette le trasferte consecutive senza vittoria per i francesi, che inoltre non hanno pescato la vittoria in nessuna delle ultime sei visite in Spagna.

Per quanto riguarda le ultime dal campo, Ziganda dovrà rinunciare per squalifica ai pilastri San José e Raul Garcia, mentre rimane in dubbio Mikel Rico. Dunque in campo dovrebbe vedersi un 4-2-3-1 con De Marcos e Balenziaga sulle fasce, Alvarez ed Etxeita davanti ad Herrerin, la solita diga formata da Iturraspe ed Etxebarria, mentre davanti saranno Williams, Susaeta e Vesga, verosimilmente, a supportare Aduriz.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Herrerin; De Marcos, Alvarez, Etxeita, Balenziaga; Iturraspe, Etxebarria; Williams, Susaeta, Vesga; Aduriz. All. Ziganda

Dall’altra parte, invece, Rudi Garcia non avrà a disposizione Sertic e Mitroglu: modulo speculare dunque, con Rami e Rolando a proteggere Mandanda, mentre sulle fasce ci saranno Sakai ed Amavi. Lopez e Luiz Gustavo nel mezzo, Thauvin, Payet ed Ocampos formeranno la trequarti dietro l’unica punta Germain.

Olympique Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda; Sakai, Rami, Rolando, Amavi; Lopez, Luiz Gustavo; Thauvin, Payet, Ocampos, Germain. All. Garcia