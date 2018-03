Europa League - Passeggiata russa per l'Atletico Madrid: 1-5 alla Lokomotiv Mosca

Google Plus

NOTE: STADIO LOKOMOTIV INCONTRO VALIDO PER IL RITORNO DEGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE

ATLETICO MADRID: WERNER; JUANFRAN (46' VRSALJKO), GODIN, GIMENEZ, FELIPE LUIS (63' LUCAS HERNANDEZ), SAUL (62' GRIEZMANN), THOMAS, GABI, KOKE, TORRES, CORREA. ALL. SIMEONE

LOKOMOTIV MOSCA: KOCHENKOV; RYBUS, KVERKVELIA, CORLUKA (75' PEJCINOVIC), LYSOV, FERNANDES, MIRANCHUK, DENISOV, KOLOMEYSTEV (63' TARASOV), A. MIRANCHUK, FARFAN (46' EDER). ALL. SEMIN

Nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League l'Atletico Madrid vince 5-1 in casa della Lokomotiv Mosca e accede ai quarti di finale. Dopo il 3-0 dell'andata gli spagnoli passeggiano anche al ritorno grazie alla doppietta di Fernando Torres e le reti di Correa, Griezmann e Saul. Nel mezzo il momentaneo pari di Rybus per la compagine di Semin.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-5-1 per il Lokomotiv Mosca con Farfan unica punta mentre l'Atletico Madrid risponde col 4-4-2 con Torres e Correa a comporre il tandem offensivo.

Buona partenza dell'Atletico che dopo sei minuti si rende subito pericoloso con un destro da fuori di Torres respinto con i pugni dell'estremo di casa. Sono sono le prove generali del vantaggio che arriva al 16' con Correa che, scambia alla grande con Koke, e davanti ad Kochenkov non sbaglia col destro a incrociare, 0-1. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere con Farfan che al 19' calcia da fuori trovando la risposta di Werner in tuffo. Sugli sviluppi del corner sberla da fuori di Denisov ma l'estremo ospite risponde ancora presente.

Passano solo sessanta secondi, però, e i padroni di casa pareggiano con un meraviglioso gol di Rybus che dai trenta metri fa secco Werner, 1-1. I russi prendono coraggio e al 27' sfiorano il vantaggio con Fernandes che scheggia la traversa dal limite. Nel finale di tempo due occasioni importanti per l'Atletico Madrid: la prima con Juanfran che colpisce la traversa mentre la seconda è opera di Thomas con una potente conclusione da fuori che costringe l'estremo difensore di casa all'intervento.

Nella ripresa parte fortissimo la squadra di Simeone che al 47' torna subito in vantaggio con Saul che, su cross di Filipe Luis, insacca sul palo più lontano, 1-2. Poco dopo gli spagnoli vanno vicinissimi al terzo gol con una sventola da fuori di Thomas ma Kochenkov vola e con la mano di richiamo manda in corner. Il primo squillo, della ripresa, degli ospiti arriva al 60' con Eder che calcia a botta sicura ma Filipe Luis gli nega la gioia del gol. Nella circostanza il difensore dell'Atletico si fa male, al suo posto Lucas Hernandez. Simeone inserisce anche Griezmann e al 65' il francese si procura il calcio di rigore che Torres trasforma, 1-3.

Passano cinque minuti e i Colchoneros calano il poker ancora con Torres che, su assist di Correa, non fallisce col piattone. Poco dopo lo spagnolo sfiora la tripletta personale ma sciupa da ottima posizione col piatto. Nel finale arriva la quinta rete degli spagnoli con Griezmann che batte l'estremo difensore dei padroni di casa con un dolcissimo pallonetto che termina sotto al sette, 1-5. L'ultima occasione del match è per i padroni di casa con un destro potente di Miranchuk che, deviato, si stampa sulla traversa. E' l'ultima emozione: l'Atletico Madrid demolisce la Lokomotiv Mosca 5-1 e stacca il pass per i quarti di finale.