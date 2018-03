Bundesliga, giornata 27: Gladbach-Hoffenheim e Lipsia-Bayern, scontro d'alta quota

Giornata campale in Bundesliga. Tanti gli scontri d'alta classifica che potrebbero cambiare le sorti europee delle squadre con la domenica come giorno clou del ventisettesimo turno, con tre partite tutte importanti per la graduatoria.

La giornata, però, si apre come sempre il venerdì sera e lo fa con due squadre che fino a poco tempo fa erano in lotta per rimanere in Bundes e che ora si possono ritenere salve a tutte gli effetti: Friburgo e Stoccarda. Gli Schwaben sono clamorosamente rientrati in lotta per l'Europa e sono una delle squadre più in forma del campionato, mentre il Friburgo potrà contare sul pubblico amico per tornare alla vittoria dopo tre partite e provare ad allontanarsi ulteriormente dalla zona rossa.

Si passa dunque al sabato con il primo match importante per l'Europa. Borussia Moenchenglabdach-Hoffenheim potrebbe essere l'ultima possibilità per entrambe di rientrare pienamente nella corsa alle coppe continentali. A rischiare di più sono soprattutto i bianconeri, lontani tre punti dal settimo posto occupato dalla squadra di Nagelsmann. Una sconfitta potrebbe significare l'addio alle competizioni europee per il prossimo anno e verosimilmente anche il termine del regno di Dieter Hecking alla guida dei Fohlen. Per la zona bassa della classifica attenzione ad Amburgo-Hertha, altra occasione per fare punti per i veterani della Bundes che avranno in panchina Titz dopo l'esonero di Hollerbach.

Si arriva dunque alla domenica, il piatto forte. Si parte con Borussia Dortmund-Hannover alle 13.30, impegno fondamentale per i gialloneri che devono riscattare l'eliminazione dall'Europa League con una chiusura di campionato degna del loro blasone. Alle 15.30 il Rheinland Derby tra Colonia e Leverkusen. Le Aspirine sono in cerca di punti fondamentali per la corsa alla Champions League e vogliono dar seguito alle vittorie ottenute contro Wolfsburg e Moenchengladbach, mentre l'Effzeh deve trovare punti salvezza per ridare fiato ad una corsa che sembra essersi interrotta. A chiudere la giornata numero ventisette il big match tra Lipsia e Bayern Monaco. Loro sono le uniche due squadra ancora in corsa nelle competizione europee, ma se il Lipsia in Europa sembra poter ambire a qualcosa di grosso, in campionato continua a non trovare continuità di risultati e sta mettendo seriamente a rischio la partecipazione alla prossima Champions League. Una sconfitta contro i bavaresi potrebbe risultare letale per le ambizioni dei RotenBullen, soprattutto se il Francoforte dovesse vincere contro il Mainz, eventualità non così distante dalla realtà.