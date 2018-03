Bundesliga: lo Stoccarda conferma la salvezza

Nell'anticipo del venerdì sera a sfidarsi sono Friburgo e Stoccarda e a spuntarla sono gli ospiti per 2-1. Il Friburgo con la possibile vittoria chiuderebbe probabilmente la questione salvezza, lo Stoccarda non si accontenta e punta ad arrivare tra le prime 10. Gli uomini di Streich arrivano da un pareggio sudato all'Olympiastadion contro l'Hertha Berlino, gli ospiti hanno conquistato un importante punto in casa del Lipsia, confermando il momento di crisi in Bundesliga dei sassoni. L'allenatore Korkut dopo la buona prestazione dei suoi alla Red Bull Arena conferma l'11 titolare, Streich, rispetto al pareggio rimediato contro l'Hertha Berlino, sceglie Hofler e Stenzel rispettivamente al posto di Kath e Kubler.

La prima occasione della partita è nei piedi ) Aogo, che su punizione pesca Mario Gomez e trova il gol dello 0-1. Partita che subito si bilancia dalla parte dello Stoccarda. Infatti dopo qualche minuto può già trovare il secondo gol, sempre con Gomez, quando dalla distanza prova la conclusione ma Scholow devia in calcio d'angolo. Non si perde d'animo il Friburgo e si porta in avanti. Al minuto 16 Petersen prova a cercare il gol del pareggio ma la sua conclusione non impensierisce l'ex Leicester Zieler. Sullo scadere del primo tempo Haberer prova ad acciuffare il pareggio ma trova un muro di difensori dello Stoccarda davanti a se e il risultato rimane invariato. Finisce quindi 0-1 per gli ospiti la prima frazione di gioco.

Bastava attendere la ripresa per assistere al gol del Friburgo: il capitano Petersen viene lanciato in profondità e con un semi pallonetto supera Zieler. Con la parità ristabilita il ritmo di gioco aumenta con le due squadre che cercano varchi per sviluppare l'azione. A trovare il gol è di nuovo Mario Gomez: Ascacibar crossa in mezzo per la punta tedesca z colpisce al volo, Scholow para ma sulla ribattuta è Gomez ad avere la meglio. Nelle battute finali del match non succede più nulla di rilevante, difatti il match si conclude con il risultato di 1-2 per lo Stoccarda.