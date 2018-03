Champions League, il sorteggio: Juventus e Roma, tra brividi e speranze

Sorteggio di coppa a Nyon, da stabilire gli accoppiamenti dei quarti di finale per quel che concerne la corrente Champions. Non solo Juve, l'Italia si presenta con due carte al tavolo delle migliori d'Europa. La Roma, dopo l'affermazione casalinga con lo Shakhtar, veste i panni della possibile variabile di fronte ai colossi del vecchio continente. Outsider di lusso, come si suol dire in questi casi. Discorso diverso per la Signora, da anni nell'élite e a caccia di un trofeo sfuggito due volte al tramonto di recente.

Le favorite sono le solite, poche novità di rilievo. La Spagna recita ruolo primario, il Siviglia amplia un contingente forte già di Real e Barcellona. Obiettivo unico per i campioni in carica, lontani in Liga e "costretti" a riversare ogni attenzione sulla Champions. Cartolina da Parigi, il Madrid è ancora la squadra da battere. Sigillo nel doppio confronto con il PSG, Ronaldo alla testa di una squadra stellare, per individualità e personalità. A ruota il Barcellona, trainato da Messi e gestito dalle sapienti mani di Valverde. Chelsea tramortito al Nou Camp, catalani a caccia di gloria.

Nel novero delle pretendenti al trono rientra ovviamente anche il Bayern, cementificato dal santone Heynckes e favorito da un campionato da tempo in cassaforte. Abissale il margine sullo Schalke, occhi alla Champions. Non conosce sconfitta, ha una solidità che poche compagini possono vantare. Solidità che deve invece dimostrare il City di Guardiola. Premier ai limiti della perfezione, ruolino di coppa senza macchia, occorre superare il test d'alta quota per avanzare, in via definitiva, una candidatura.

Rifinisce il quadro il Liverpool di Klopp. Fiammate, di tecnica e fisico, esplosioni di forza. Difficile possa inserirsi nella corsa alla Champions, parte, come il Siviglia, nelle retrovie. Per le italiane, un buon approdo.

(Il sorteggio è in diretta su Italia 1 ed inizia alle 12. Non ci sono paletti, possibile quindi anche un confronto tra squadre della stessa nazione)

Le otto squadre presenti

