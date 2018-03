Eredivisie: il PSV vuole tornare a vincere, il Den Haag vuole qualcosa di più

Il clamoroso tonfo del PSV Eindhoven nella scorsa giornata ha riaperto di fatto la questione-scudetto, con la capolista ora costretta a tornare al successo per mantenere l’Ajax a debita distanza. Contro il VVV Venlo, i bazoer non dovrebbero rischiare niente, soprattutto perché sostenuti dal proprio pubblico. A caccia del secondo successo consecutivo, invece, proprio l’Ajax, che in casa dello Sparta Rotterdam dovrà assolutamente fare punti per continuare a sognare il titolo. Deciso a cancellare la sconfitta della scorsa giornata anche l’AZ Alkmaar, che per conservare la terza piazza dovrà battere il Groningen. Niente di particolarmente difficile, occhio però alle sorprese.

Nel calderone dei playoff validi per l’Europa League, trasferta interessante per l’Utrecht, in casa di un Heerenveen obbligato a fare punti per non perdere definitivamente il treno delle prime posizioni. La sfida è incerta, potrebbero fioccare le occasioni da rete. Discorso analogo per PEC Zwolle e Feyenoord, entrambe ancora nelle posizioni nobili della classifica. I padroni di casa vorranno tornare a vincere dopo una parentesi tutt’altro che positiva, gli attuali campioni d’Olanda non vogliono più camminare in maniera altalenante. Ha un turno decisamente più facile, quello del Vitesse, pronto a rosicchiare punti vitali contro un Heracles Almelo comunque in forma smagliante. I bianconeri hanno vinto le ultime tre sfide e non vogliono retrocedere in classifica.

Scendendo in basso, deve fare assolutamente un colpo gobbo il Roda, ultimo e costretto a vincere contro un Breda attualmente salvo. La neo-promossa non ha un eccessivo obbligo di vincere, condizione assolutamente differente quella dei gialloneri, che non possono più fallire. Discorso analogo per il Twente, scivolato al penultimo posto a causa di una serie di risultati insufficienti. Contro il Willem II, l’opportunità è di quella da non sottovalutare vista l’analoga posizione di classifica dei prossimi avversari. Potrebbe vincere la paura di perdere. Infine, sogna qualcosina in più l’ADO Den Haag, a -4 dall’ottavo posto e dunque ben felice di sognare. Contro l’Excelsior, la sfida è di quelle da vivere.