Liga, 29^ giornata. Impegni casalinghi per Barça e Real, Atletico al Madrigàl

Dopo aver superato un complicato turno di Champions battendo il Chelsea di Antonio Conte grazie alle magie di Leo Messi, il Barcellona di Ernesto Valverde si rituffa in Liga, dove nel week-end è in programma la ventinovesima giornata. Gara casalinga per i blaugrana, impegnati al Camp Nou contro un Athletic Bilbao reduce dall'eliminazione in Europa League per mano dell'Olympique Marsiglia. A otto lunghezze di distanza dai catalani insegue l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, divenuta una macchina da gol, attesa al Madrigàl da un Villarreal che lotta per la zona Europa. Interessante sfida al Santiago Bernabeu tra il Real Madrid di Zidane e il sempre più sorprendente Girona di Machis, mentre il Valencia vuole continuare a correre a Mestalla contro l'Alavès di Abelardo. Il Siviglia riparte invece da Butarque, contro il Leganès, dopo l'impresa di Old Trafford. Intanto si accende ulteriormente la lotta salvezza. Il programma completo:

Venerdì 16 marzo. Ore 21. Levante - Eibar. Il gol di Coke al Coliseum Alfonso Perez ha dato ossigeno al Levante di Muniz Lopez, attualmente salvo a 24 punti. Al Ciutat de Valencia i padroni di casa cercano punti contro l'Eibar di Josè Luis Mendilibar, noni a trentanove e reduci dalla sconfitta casalinga contro il Real Madrid di Ronaldo. Solite assenze di lungo periodo per il Levante, mentre i baschi sono ancora senza Orellana e Sergi Enrich.

Sabato 17 marzo. Ore 13. Deportivo La Coruna - Las Palmas. Classico spareggio salvezza al Riazòr, dove il Depor di Clarence Seeedorf, penultimo a 19 punti, affronta il Las Palmas di Paco Jemez, terzultimo a quota 20. Entrambe le squadre cercano la vittoria: galiziani senza Boveda e Valverde, con i dubbi Luisinho e Cartabia, isolani invece privi anche del difensore Galvez, con tanti giocatori non ancora pronti al rientro.

Ore 16.15. Valencia - Alavès. Con il successo esterno di Siviglia, il Valencia di Marcelino ha ipotecato la qualificazione alla prossima Champions League (quarto posto a 56 punti), e ora va a caccia della terza vittoria consecutiva, a Mestalla contro un Alavès che ha frenato nelle ultime due partite (31 punti). Santi Mina k.o. per i padroni di casa, pronti a rilanciare ancora una volta Zaza vicino a Rodrigo (c'è anche l'opzione Vietto), mentre i baschi hanno solo Vigaray fuori causa.

Ore 18.30. Real Sociedad - Getafe. La Real Sociedad cerca di sfruttare l'effetto dell'Anoeta per provare a trovare un minimo di continuità in questa stagione. I baschi di Eusebio sono reduci dalla sconfitta contro l'Espanyol, e con 33 punti in classifica cercano l'aggancio nei confronti di un Getafe (36) ormai salvo da tempo ma in calo nell'ultimo mese (tre sconfitte nelle ultime quattro). Padroni di casa senza Carlos Martinez e Zubeldia, ma con Rulli e Xabi Prieto pronti a rientrare. In avanti solite rotazioni tra esterni e mezze punte, mentre il Getafe convive con i dubbi Remy e Pacheco.

Ore 20.45. Betis Siviglia - Espanyol. Non può sbagliare il Betis di Quique Setièn, se vuole continuare la sua rincorsa all'Europa League. Il giovane Loren Moron ha riportato gli andalusi all'ottavo posto (40 punti) dopo una gran prestazione a Mendizorroza e conta di ripetersi al Benito Villamarin contro un Espanyol in ripresa, a 35 punti. Da valutare le condizioni di Joaquin per il Betis, mentre Quique Sanchez Flores è ancora alle prese con l'assenza del portiere Diego Lopez.

Domenica 18 marzo. Ore 12. Leganès - Siviglia. Da Old Trafford a Butarque: il Siviglia di Montella deve superare la sbornia di Champions per concentrarsi sulla Liga, dove è quinta a 45 punti. Trasferta che gli andalusi dovranno affrontare senza la squalificato Correa, con Nolito pronto a dargli il cambio. Ben Yedder scalpita dopo la doppietta europea, in ballottaggio con Muriel. Leganès ormai salvo a 33 punti, ma senza Szymanowski e con Guerrero in dubbio in avanti.

Ore 16.15. Barcellona - Athletic Bilbao. Ancora imbattuto in campionato (primo a 72 punti) il Barça di Valverde affronta l'Athletic Bilbao di Ziganda (35 punti) con diverse assenze. Squalificato Luis Suarez, infortunato Busquets, i blaugrana pensano a Coutinho e Dembelè, con Iniesta a riposo e Andrè Gomes e Paulinho a centrocampo. Possibile turno di riposo per Umtiti e chance per Paco Alcacer come opzione offensiva. Baschi privi di Mikel Rico e del lungodegente Muniain.

Ore 18.30. Villarreal - Atletico Madrid. I colchoneros sono probabilmente la squadra più in forma dell'intera Liga, ma inseguono il Barça a otto lunghezze di distanza (64 punti). Simeone ha ritrovato i gol di Diego Costa, partner perfetto di Griezmann, e in Europa League ha rilanciato anche Fernando Torres. Correa in gran spolvero per l'Atletico, privo di Filipe Luis e Gameiro. Submarino Amarillo invece sesto a 44 punti, che ha recuperato anche Nicola Sansone e che prova lo sprint finale per centrare la qualificazione all'Europa minore.

Ore 18.30. Celta Vigo - Malaga. Sembra ormai compromesso il campionato del Malaga, tristemente ultimo a tredici punti, di scena domenica pomeriggio al Balaidos di Vigo, contro un Celta ancora da metà classifica, decimo a 38 punti. Andalusi senza lo squalificato Samu Garcia, oltre agli infortunati di lungo corso, galiziani costretti con ogni probabilità a fare a meno del centrocampista Daniel Wass.

Ore 20.45. Real Madrid - Girona. La giornata di campionato si chiude con l'inedito Real-Girona al Santiago Bernabeu. I catalani di Machis sono incredibilmente settimi, in piena lotta europea, a 43 punti e hanno gia battuto la Casa Blanca all'andata a Montilivi. Planas fuori causa per gli ospiti, mentre il Real, che vuole difendere il terzo posto dagli assalti del Valencia (57 punti) ha recuperato anche Vallejo. Curiosità per le scelte di Zidane, tra turnover e gestione degli uomini importanti.