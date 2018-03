Ligue 1: il big match è Marsiglia-Lione, ultima chiamata per Metz e Lille

Con un campionato ormai saldamente nelle proprie mani, match lontano da casa per il Paris Saint-Germain, che al Parco dei Principi dovrebbe stravincere contro un Nizza assolutamente in ripresa. I parigini, fuori da tutto, non possono fallire la ghiotta occasione. Vuole ripetere la buona prova della scorsa giornata, il Monaco, in casa e contro un Lille davvero inguaiato. I monegaschi di Jardim non possono fallire, occhio alla disperazione dei biancorossi. Vero e proprio big match di giornata, invece, quello tra Marsiglia e Lione, che di fatto si giocheranno una fetta importante di stagione: i ragazzi di Rudi Garcia proveranno a far valere il fattore casa ed un ottimo stato di forma, l’OL vorranno ripetere la buona prova vista contro il Caen.

Potrebbe cancellare una brutta parentesi, poi, il Girondins de Bordeaux, che in casa e contro un Rennes non da sottovalutare non può però fallire. I girondini non si giocano niente, vincere migliorerebbe il proprio morale e quello dei tifosi. Dopo quattro pareggi consecutivi, ha voglia di tornare a vincere il Montpellier, comunque al centro di un momento positivissimo. In casa e contro il Dijon non si dovrà fallire, gli ospiti venderanno però cara la pelle. Una sfida senza nulla in palio, poi, quella tra Saint Etienne e Guingamp, formazioni che ormai non devono più chiedere alla stagione: les verts sono particolarmente in forma, i rossoneri vogliono scuotersi dopo le ultime due sconfitte consecutive. Discorso analogo per il match tra Angers e Caen, con i bianconeri che vorrebbero però qualche punto per allontanarsi definitivamente dalla zona rossa.

In ottica retrocessione, sfida tutt’altro che agevole per il fanalino di coda Metz, costretto a fare punti contro un Nantes che ha recentemente riaperto il discorso con la vittoria. I ragazzi di Claudio Ranieri non saranno avversario facile, il Metz è però obbligato a vincere. Novanta minuti delicatissimi, poi, tra Amiens e Troyes, entrambe impelagate nelle zone di bassa classifica. Una sfida tra neo-promosse, che non hanno però voglia di tornare in Ligue 2. Rischia di scivolare di nuovo in basso, infine, lo Strasburgo, che in casa del Tolosa dovrà necessariamente uscire indenne per non avere ulteriormente gli incubi. I biancoviola cercheranno però di vincere.