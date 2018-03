Sorteggi Europa League: sorride la Lazio, il big match è Lipsia-Marsiglia. Ok Arsenal ed Atletico

Urna abbastanza sorridente, per la Lazio, che nei sorteggi di Nyon pesca gli austriaci del Red Bull Salisburgo, evitando le corazzate Arsenal ed Atletico Madrid. Nonostante l'evidente tasso tecnico, gli austriaci sono però capacissimi di far male, come può ben dire il Borussia Dortmund, eliminato proprio dal Salisburgo negli scorsi Ottavi di finale. Si può vincere e sognare le semifinali. Pesca bene anche l'Atletico Madrid, che evita trasferte lontane chilometri trovando lo Sporting Lisbona lungo il suo cammino. I colchoneros di Simone non dovrebbero avere problemi, salvo clamorosi colpi di scena.

Turno sulla carta particolarmente agevole anche per l'Arsenal, che dopo la prova contro il Milan dovrà vedersela contro il CSKA Mosca. L'unica difficoltà potrebbe essere rappresentata dalla trasferta in terra russa, che potrebbe anche regalare gli eventuali supplementari. Infine, il vero e proprio big match di questo turno sarà Lipsia-Marsiglia, formazioni lanciatissime ed assolute pretendenti alla vittoria finale. Difficile fare pronostici, il fattore-casa potrebbe fare la differenza.

DI SEGUITO I QUARTI DI FINALE:

Lazio-Salisburgo

Atletico Madrid-Sporting Lisbona

Arsenal-CSKA Mosca

Lipsia-Olympique Marsiglia