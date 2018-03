FA Cup - Swansea - Tottenham, Pochettino non può sbagliare

Il tonfo di coppa è alle spalle, lezione da cui trarre insegnamento. Il Tottenham riparte con due obiettivi, la seconda posizione in Premier e la FA Cup. In campionato, quattro gol al Bournemouth, proprio per dimenticare lo scivolone interno al cospetto della Juventus. Doppietta di Son, uno dei giocatori più in forma, caccia allo United - secondo. Ci sono quattro squadre per tre posti, fondamentale non perdere terreno. L'infortunio patito da Harry Kane complica i piani, Pochettino deve studiare le giuste contromosse per queste settimane. FA Cup, come detto. Sesto turno nella giornata odierna, al Liberty Stadium, il Tottenham fa visita allo Swansea. Primo impegno di un certo livello, scorpacciata con il Rochdale alla fermata precedente.

Occasione ghiotta per Fernando Llorente, terminale nell'undici ospite. Alle spalle dello spagnolo qualità e passo, Eriksen è il punto di congiunzione con la mediana, Lucas e Son devono spezzare l'equilibrio, creare superiorità. Dier si divide i compiti a centrocampo con Wanyama, Foyth fa compagnia a Vertonghen dietro. Il tecnico chiede infine una spinta costante a Trippier e Davies. In porta Vorm.

Lo Swansea, come il Tottenham favorito fin qui da un percorso agevole - affermazione nel doppio confronto con lo Sheffield Wed. al quinto turno - punta ad invertire il pronostico, accarezzando la magia che spesso contagia questa competizione. 0-0 con l'Huddersfield nei giorni scorsi, 31 i punti conseguiti in Premier al momento. Quattordicesima posizione, massima allerta perché diverse squadre sono raccolte in poco spazio. Carvalhal propone un 3-4-3 malleabile, Rutledge e N.Dyer si muovono al largo, ma devono poi ritirarsi per contenere le sfuriate degli Spurs. Abraham è il "9" di riferimento, Carroll e Ki nel mezzo. Roberts e Olsson a presidiare le corsie, Federico Fernandez dirige il pacchetto arretrato. Difesa rifinita da Van der Hoorn e Bartley.

Si parte alle 13.15.