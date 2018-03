Bundesliga - Alla Red Bull Arena va in scena Lipsia-Bayern: esame europeo per i RotenBullen

Lipsia contro Bayern Monaco non sarà uno scontro diretto per la classifica della Bundesliga, visto l'enorme vantaggio dei bavaresi sul resto delle squadre tedesche, ma certamente resta un match affascinante e con risvolti nascosti. Se la squadra di Heynckes non vuole smettere di correre verso il Meisterschale e quindi cercherà una vittoria di spessore, anche per mettere in testa a chi in Europa non la considera tra le favorite alla Champions League, quella di Hasenhuttl cerca di capire chi è. La filosofia di gioco e di vita dei RotenBullen è chiara ormai da tempo - velocità e rapidità d'esecuzione, pressing alto, passaggi veloci e pochi tocchi a testa -, ma la strada che possono percorrere non ancora e allora, proprio dal match di stasera, i ragazzi della più importante città dell'ex Germania dell'Est proveranno a capirlo.

Il campionato del Lipsia è ormai ridotto al solo obiettivo di centrare la seconda qualificazione in Europa, che sia Champions League o Europa League poco importa, il focus della stagione è quindi spostato sulla competizione europea in cui sta brillando. La qualificazione ai quarti di finale dell'Europa League ha messo Leipzieg sulla cartina del gioco ed ora i RotenBullen vogliono capire sin dove possono arrivare. Apparentemente le squadre superiori a loro sono due, Atletico ed Arsenal, ma entrambe sono inferiori al Bayern Monaco. Per questo motivo la sfida della Red Bull Arena è un test molto importante per Hasenhuttl e i suoi ragazzi. Una prestazione alla pari dei mostri bavaresi darebbe fiducia e consapevolezza dei propri mezzi a Werner e soci ed è per questo motivo che il match tra queste due squadre sarà, comunque vada, spettacolare, ma certamente più importante per i padroni di casa che per gli ospiti.

Per quanto riguarda le formazioni, Hasenhuttl ricompone la coppia d'attacco Werner-Poulsen ed anche sulle fasce opta per qualche cambiamento: fuori Forsberg, dentro Lookman. Il talento dell'Everton si prende quindi il secondo start di fila, mentre sull'altro out è confermato Bruma che così bene ha fatto contro lo Zenit. Il Bayern dovrebbe invece fare un po' di turn over, a far capire una volta di più come questo match sia più importante per i RotenBullen che per i bavaresi. Heynckes lascerà a riposo Lewandowski, Ribery e Javi Martinez, schierando al loro posto Wagner, Bernat - schierato come esterno alto - e Rudy.

Lipsia: Gulacsi, Laimer, Orban, Konaté, Klostermann; Lookman, Keita, Kampl, Bruma; Poulsen, Werner.

Bayern Monaco: Ulreich, Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Rudy, Vidal; James, Muller, Bernat; Wagner.