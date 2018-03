Bundesliga 2017/18 - Tonfo del Bayer a Colonia. Aspirine battute 2-0

Vittoria preziosissima da parte del Colonia che, nel secondo posticipo della ventisettesima giornata di Bundesliga, batte il Bayer Leverkusen davanti al proprio pubblico. L'approdo di Stefan Ruthenbeck sulla panchina dei renani sta portando dei primi segnali positivi, con il ritorno alla vittoria dopo due gare consecutive senza ottenere nemmeno un punto. La lotta salvezza resta ancora aperta poiché il Colonia è ora penultimo a quota venti punti. Brutto tonfo per il Bayer che interrompe un momento positivo fatto di tre vittorie su quattro gare. Le Aspirine​, in lizza per la qualificazione in Champions, giocano una delle gare più brutte della stagione senza quasi mai creare pericoli alla difesa avversaria. Leno ha avuto vita difficile a causa dei continui errori di copertura della difesa e non ha potuto nulla sulle reti di Yuya Osako e Simon Zoller. La corsa al quarto posto non è compromessa, ma una prestazione così non è più ammessa in questo finale di stagione.

Il Colonia si dispone in campo col 3-4-3 con Horn in porta ed un trio difensivo composto da Maroh, Jorge Mere e Heintz. A centrocampo ci sono Hoger e Koziello sulla mediana mentre Risse e Hector ricoprono le corsie laterali. Infine il tridente formato da Osako, Zoller e Bittencourt avrà il compito di violare la porta difesa dal Leverkusen.

Ospiti che si affidano alle prestazioni di Lucas Alario per finalizzare le azioni offensive, oltre che alle incursioni di Bailey, Havertz e Brandt schierati alle spalle dell'attaccante argentino. Aranguiz e Baumgartlinger sono i due centrali davanti alla difesa, che ha Wendell e Jedvaj nel ruolo di esterni bassi. Sven Bender e Tah difendono la porta difesa da Leno.

Bayer che inizia male la gara poiché subiscono la rete di Osako dopo appena nove minuti di gioco: il giapponese riceve un pallone dalla sinistra da parte di Bittencourt e trova anche un po' di fortuna perché Leno non riesce a trattenere la sfera. Il Colonia gioca una buona prima parte di gara a discapito dei pronostici e riesce a mettere sotto gli avversari. Il Leverkusen è assente in fase offensiva e non crea alcun problema alla retroguardia avversaria. Addirittura la squadra di Herrlich rimane in dieci al 33' per l'espulsione di Alario in seguito ad una gomitata sul volto di Maroh.

Al 45' i padroni di casa creano una grande occasione: ancora una volta, Bittencourt mette in mezzo un pallone interessante per l'inserimento di Zoller che non riesce ad impattare di testa. Nel secondo tempo, Herrlich decide di apportare dei cambiamenti alla sua formazione e decide di rinunciare ad un difensore e re-inserire una punta: per questo motivo vengono utilizzati Benjamin Henrichs e Joel Pohjanpalo al posto di Jedvaj e Baumgartlinger. Tuttavia i cambi apportati dal tecnico delle Aspirine ​non cambiano il copione del match, che vede sempre i giocatori del Colonia detenere il possesso palla.

I biancorossi si mostrano sempre molto propositivi e la manovra offensiva proviene sempre dal lato sinistro occupato da Bittencourt. Il Bayer, oltre ad essere nullo in attacco, mostra anche grandi difficoltà in fase difensiva dove molto spesso gli avversari costruiscono contropiedi letali. Ciò permette ai renani di raddoppiare al 69' con Zoller che sfrutta gli errori di posizionamento della difesa del Leverkusen e sorprende Leno con un pallonetto. La gara degli ospiti si fa sempre più compromessa, con il Colonia che mette al sicuro il vantaggio.

Nel finale del match i tecnici delle due squadre completano i cambi e così entra prima Karim Bellarabi al posto di uno spento Bailey al 74' mentre Claudio Pizarro rileva Zoller all'80'. Il ritmo della partita cala a causa anche della sopraggiunta stanchezza e le due formazioni decidono di conservare il risultato che al triplice fischio dell'arbitro premia il Colonia.