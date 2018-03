Liga - Festival del gol al Bernabeu: Real Madrid batte Girona 6-3

Google Plus

NOTE: STADIO SANTIAGO BERNABEU INCONTRO VALIDO PER LA VENTINOVESIMA GIORNATA DI LIGA

GIRONA: BOUNOU; RAMALHO, BERNARDO, JUANPE, MAFFEO (83' ADAY), GRANELL, PONS, MOJICA, BORJA GARCIA (69' LOZANO), PORTU, STUANI (87' OLUNGA). ALL. MACHIN

REAL MADRID: NAVAS; MARCELO, VARANE, NACHO, CARVAJAL, ASENSIO (70' BALE), KOVACIC (71' MODRIC), KROOS, VAZQUEZ, RONALDO, BENZEMA (83' ISCO). ALL. ZIDANE

Nel match valido per la ventinovesima giornata di Liga il Real Madrid batte 6-3 il Girona e si avvicina all'Atletico Madrid. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo che realizza un poker mantenendo una media gol mostruosa in questo 2018. Le altre reti dei padroni di casa portano le firme di Vazquez e Bale mentre per gli ospiti doppietta di Stuani e gol di Juanpe. Con questo successo i castigliani salgono a quota 60 mentre il Girona resta ai margini nella zona Europa League con 43 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Real Madrid con il tandem offensivo formato da Cristiano Ronaldo e Benzema mentre il Girona risponde col 3-4-2-1 con Borja Garcia e Portu a supporto di Stuani.

Il primo acuto del match è del Real Madrid con Ronaldo che ci prova direttamente da calcio di punizione ma Bounou alza in angolo. Al 7' padroni di casa ad un passo dal vantaggio con Lucas Vazquez che si presenta davanti all'estremo difensore catalano ma gli calcia addosso. La risposta del Girona arriva al 10' con Borja Garcia che calcia col destro dal limite ma Navas respinge con i pugni. Su capovolgimento di fronte, però, arriva il vantaggio dei padroni di casa con Ronaldo che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, insacca con un bel mancino, 1-0.

Gli ospiti provano a reagire subito e al 15' vanno vicini al pareggio con un colpo di testa di Portu che termina fuori di pochissimo. I catalani prendono campo e al 29' pareggiano con Stuani che, sugli sviluppi di un corner, anticipa tutti e di testa insacca, 1-1. La squadra di Zidane prova a reagire con Ronaldo che calcia dai venticinque metri ma Bounou risponde presente. Nel finale di tempo nuovamente pericoloso Ronaldo, ancora su punizione, ma l'estremo ospite risponde ancora presente.

Nella ripresa parte fortissimo il Real Madrid che al 48' torna in vantaggio con Ronaldo che, servito splendidamente da Benzema, batte Bounou con una potente conclusione ravvicinata, 2-1. Poco più tardi Madrid vicino alla terza rete sempre con Ronaldo che, su traversone di Kroos, stacca più in alto di tutti ma la sfera termina alta di pochissimo. Al 59', però, arriva il tris della squadra di Zidane con Lucas Vazquez che, imbeccato da Ronaldo, fa centro con un preciso destro rasoterra, 3-1. Il Girona accusa il colpo e al 62' il Real sfiora il poker con Nacho che colpisce di testa centrando la traversa.

Passano due minuti e arriva la rete dei castigliani: Benzema, servito da Asensio calcia verso la porta trovando la risposta dell'estremo catalano. Sulla respinta c'è sempre Ronaldo che fa tripletta, 4-1.Il Girona prova a rientrare in partita e al 68' trova la seconda rete sempre con Stuani che, su cross di Granell, stacca di testa battendo Navas, 4-2. Nell'ultimo quarto d'ora ritmi molto più bassi e cambi da una parte e dall'altra con Isco, Modric e Bale in campo per il Madrid mentre nel Girona spazio a Lozano. Al minuto 86 la chiude definitivamente il Real proprio con Bale, imbeccato da Modric, insacca senza problemi. Nel finale altre due reti: al minuto 89 il 5-3 con un colpo di testa di Juanpe sugli sviluppi di un altro cross di Granel ma al 91 Ronaldo fa poker grazie a una conclusione dall'interno dell'area, 6-3 e fischio finale. E' l'ultima emozione di un match molto divertente: il Real Madrid vince 6-3 e si avvicina all'Atletico.